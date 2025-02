Orange annonce un partenariat avec Mistral AI pour l’IA en Europe

Orange et Mistral AI annoncent un partenariat stratégique visant à renforcer les capacités de l’intelligence artificielle en Europe. Cette collaboration a pour objectif de stimuler l’innovation, d’améliorer les infrastructures réseau et de proposer des offres enrichies aux clients d’Orange. Le partenariat est toutefois différent de celui de Free Mobile (Le Chat Pro) ou Bouygues Telecom (Perplexity Pro) qui offrent des abonnements à leurs abonnés.

Une collaboration axée sur l’innovation et les réseaux de demain

Les équipes de recherche et développement d’Orange et de Mistral AI travailleront ensemble dans un esprit d’« open innovation ». Elles évalueront l’impact de l’utilisation massive de l’IA sur les réseaux de télécommunications et définiront des feuilles de route technologiques pour relever les défis liés à la connectivité et à la disponibilité des cartes graphiques (GPU). L’objectif est de garantir un accès fluide et efficace aux solutions d’IA avancées pour tous les clients.

Pour 2025, l’IA omnimodale, capable d’intégrer et d’analyser des données variées (voix, images, etc), devrait transformer les interactions utilisateurs. Pour y parvenir, Orange prévoit d’adapter ses infrastructures afin d’offrir une qualité réseau optimale et une latence minimale, proche du temps réel. Cela ouvrira la voie à l’IA agentique, permettant des interactions et des décisions instantanées.

Optimisation des réseaux et nouveaux services personnalisés

En plus des projets de recherche, ce partenariat se concentrera sur l’intégration des technologies de Mistral AI pour améliorer les performances des réseaux existants. Par exemple, Orange utilisera l’IA pour optimiser la gestion du trafic, la maintenance prédictive et les réparations. Ces innovations devraient générer des gains d’efficacité et de compétitivité significatifs.

Par ailleurs, Orange prévoit de développer de nouveaux services personnalisés basés sur l’IA pour ses 300 millions de clients à travers le monde. Parmi les initiatives annoncées, l’intégration de Le Chat Pro et du modèle de langage Codestral de Mistral AI dans les offres d’Orange occupe une place centrale :