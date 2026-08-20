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SFR et RED by SFR piratés : les données de 2 millions de clients sont concernées

2 min.
20 Août. 2026 • 14:10
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SFR a confirmé aujourd’hui avoir fait l’objet d’un piratage en juillet. Cela concerne SFR et RED by SFR, avec un vol de données pour plus de 2 millions de clients fibre. Le groupe de hackers ZeroBytes, qui a notamment piraté les impôts, avait déjà revendiqué l’attaque il y a plus d’un mois. Voilà que l’opérateur au logo rouge confirme seulement aujourd’hui.

SFR Logo

Encore un piratage chez SFR

C’est par la voie d’un e-mail envoyé à ses clients que SFR confirme le piratage :

Nous souhaitons vous informer qu’un incident de sécurité visant un outil de gestion d’analyse des raccordements Fibre de SFR a été détecté le 2 juillet dernier par nos équipes de sécurité.

Cet incident a entraîné un accès non autorisé aux données relevant des catégories suivantes : civilité, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone mobile, identifiant de contrat ainsi que des données techniques liées à la ligne.

SFR assure que les mots de passe des clients et leurs informations bancaires n’ont pas été dérobées. L’opérateur assure également avoir « immédiatement pris toutes les actions nécessaires pour mettre fin à cet accès non autorisé et protéger vos données ». Il ajoute avoir désactivé le compte qui a été utilisé pour accéder à l’outil et collecter toutes les informations. Il a également mis en place une surveillance des adresses IP à l’origine de cet accès non autorisé.

« Des analyses approfondies ont été conduites pour identifier l’origine de l’incident et nous avons renforcé les mesures de surveillance de nos systèmes et la veille en matière de sécurité », continue le fournisseur d’accès à Internet De même, SFR a notifié la CNIL comme la loi l’oblige après un piratage de données et le groupe a déposé plainte auprès du Procureur de la République.

L’opérateur avait déjà connu une cyberattaque en 2024 au cours de laquelle les coordonnées bancaires de certains clients avaient fuité.

Comme pour chaque piratage, il faut faire attention aux futurs appels, SMS et e-mails que vous recevrez. Des hackers vont faire des campagnes de phishing pour vous piéger et collecter encore plus d’informations, notamment les informations bancaires.

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SFR a encore été piraté avec un vol de données des clients

2 commentaires pour cet article :

  • Dundahoo07
    20 Août. 2026 • 15:17
    le seul truc non piratable en France c’est la liste des clients de Epstein.Servez-vous, on régale gratis
  • Dundahoo07
    20 Août. 2026 • 15:19
    l’unique fichier non piratable en France c’est la liste des clients Epstein. Pour le reste servez-vous, on regale aux frais des usagers

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