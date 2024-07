Samsung dévoile le Galaxy Ring : coque Titane, une semaine d’autonomie, et blindé de capteurs de santé

Samsung a ouvert sa conférence Unpacked avec le Galaxy Ring, un anneau connecté déjà annoncé depuis plusieurs mois mais qui se dévoile enfin plus en détails. L’objet connecté proposé en trois coloris (noir, argenté ou doré) est composé d’une coque en alliage de Titane, et derrière un design sobre se cachent une myriade de capteurs de santé. Le Galaxy Ring peut ainsi suivre les cycles de sommeil, détecter la fréquence cardiaque voire les cycles menstruels. Le Galaxy Ring est certifié IP68 et 10ATM, et s’avère donc taillé pour la plongée ou tout autre activité sous-marine. Evidemment, les données de santé sont synchronisées avec l’application Samsung Health, notamment pour l’affichage de l’historique.

Le Galaxy Ring bénéficie aussi des avancées de Galaxy AI, le module d’IA de Samsung, qui permettra ici de modéliser un score d’énergie adapté à chaque individu mais aussi de détecter l’activité sportive de l’utilisateur sans devoir sélectionner cette activité à l’avance. Samsung promet enfin une autonomie d’une semaine, la charge étant assurée via un boitier dédié. Le Galaxy Ring sera disponible à la vente plus tard durant ce mois de juillet au prix de 449 euros.