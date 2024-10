Oura 4 : une bague connectée encore plus fine, en Titane, et blindée de nouvelles fonctions

Oura vient de présenter l’Oura Ring 4, une bague connectée affichant un design plus fin que son prédécesseur, une précision améliorée et davantage d’options de tailles. La nouvelle bague est entièrement fabriquée en titane et comporte des capteurs encastrés pour un ajustement plus confortable. L’algorithme de la bague a été mis à niveau (18 voies de signal), améliorant la qualité du suivi pour des mesures comme l’oxygène sanguin et la fréquence cardiaque, et prolongeant l’autonomie de la batterie jusqu’à huit jours. A noter que la station de charge elle-même a été repensée (voir ci-dessous).

Les 6 coloris de l’Oura 4

La mise à jour logicielle semble tout aussi importante que les évolutions hardware, Oura ayant résolu les problèmes de « lourdeur » de son application en la réorganisant en trois sections : Aujourd’hui, Paramètres vitaux et Ma santé. La nouvelle interface simplifie le suivi, et affiche des cartes dynamiques qui s’ajustent en fonction du temps et des objectifs de l’utilisateur. En plus de cela, l’entreprise lance une mesure améliorée du stress diurne, une détection automatique d’activité pour 40 types d’exercices, et ajoute des prédictions de fenêtre de fertilité (dit autrement, le bon moment pour faire des bébés) . Cette dernière fonctionnalité, qui n’est pas destinée à la contraception (rien ne remplace un bon condom), bénéficie d’un partenariat avec Natural Cycles.

Disponible dans les tailles 4 à 15, l’Oura Ring 4 sera proposée au prix de 349 dollars, les commandes démarrant à partir du 15 octobre. Bien que le prix de départ ait augmenté de 50 dollars, la version Gen 3 restera disponible jusqu’à épuisement des stocks. Le modèle d’abonnement d’Oura reste au prix de 6 dollars par mois ou 70 dollars par an. Enfin, Oura a étendu son programme Labs aux utilisateurs Android.