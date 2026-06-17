Firefox 152 change ses paramètres et ajoute d’autres nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 152 dans sa version stable. Cette mise à jour est l’occasion d’avoir quelques nouveautés.
La nouveauté la plus mise en avant par Mozilla est que Firefox 152 intègre une gestion simplifiée des paramètres. Le groupe dit les avoir repensés pour permettre de trouver plus facilement ce que vous cherchez, de découvrir des contrôles que vous ne connaissiez peut-être pas et de personnaliser le navigateur au maximum. Il assure par ailleurs que vos préférences actuelles ne changent pas. Elles sont simplement mieux organisées.
Une autre nouveauté est la possibilité de mettre en sourdine le navigateur directement depuis la barre d’adresse. Il suffit d’écrire « mute », « shush » ou « sssh » et de passer par les actions rapides. Cela vient muter l’onglet en cours d’utilisation. À noter que les méthodes précédentes restent d’actualité. Ainsi, il est toujours possible de faire un clic droit sur l’onglet et de choisir « Couper le son de l’onglet ». Un raccourci clavier existe aussi avec CTRL + M.
En outre, Mozilla liste les nouveautés suivantes :
Firefox 152 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.
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