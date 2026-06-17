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Firefox 152 change ses paramètres et ajoute d’autres nouveautés

3 min.
17 Juin. 2026 • 11:15
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Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 152 dans sa version stable. Cette mise à jour est l’occasion d’avoir quelques nouveautés.

Firefox Logo

Les nouveautés à retenir de Firefox 152

La nouveauté la plus mise en avant par Mozilla est que Firefox 152 intègre une gestion simplifiée des paramètres. Le groupe dit les avoir repensés pour permettre de trouver plus facilement ce que vous cherchez, de découvrir des contrôles que vous ne connaissiez peut-être pas et de personnaliser le navigateur au maximum. Il assure par ailleurs que vos préférences actuelles ne changent pas. Elles sont simplement mieux organisées.

Firefox 152 Nouveaux Parametres Simplifies

Une autre nouveauté est la possibilité de mettre en sourdine le navigateur directement depuis la barre d’adresse. Il suffit d’écrire « mute », « shush » ou « sssh » et de passer par les actions rapides. Cela vient muter l’onglet en cours d’utilisation. À noter que les méthodes précédentes restent d’actualité. Ainsi, il est toujours possible de faire un clic droit sur l’onglet et de choisir « Couper le son de l’onglet ». Un raccourci clavier existe aussi avec CTRL + M.

En outre, Mozilla liste les nouveautés suivantes :

  • Dans les fenêtres de navigation privée, vous pouvez désormais désactiver temporairement le blocage des traqueurs pour un onglet si celui-ci empêche un site de fonctionner correctement. Lorsque vous actualisez une page sur laquelle les traqueurs étaient bloqués, Firefox affiche un message vous proposant de l’actualiser sans les protections renforcées. Toutes les autres protections contre le suivi restent actives.
  • Sur Windows et Linux, vous pouvez maintenant copier des liens via le menu contextuel de l’onglet en cliquant avec le bouton droit sur un onglet et en sélectionnant Partager > Copier le lien, ce qui facilite la copie d’un lien sans passer à l’onglet en premier. Lorsque plusieurs onglets sont sélectionnés, vous pouvez copier tous les liens sélectionnés en même temps.
  • Amélioration de la prise en charge des commandes de mouvement du curseur plus avancées, y compris celles relatives aux limites du paragraphe, sur macOS.
  • Un bouton « Envoyer un onglet » sur la barre d’outils est maintenant disponible.
  • Firefox offre maintenant un support expérimental pour le nouveau format d’image JPEG XL qui fournit généralement une meilleure compression que WebP, JPEG, PNG et GIF. Vous pouvez l’activer à partir du panneau Firefox Labs dans les paramètres.

Firefox 152 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

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