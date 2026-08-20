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Firefox 154 est disponible avec GeForce Now et d’autres nouveautés

3 min.
20 Août. 2026 • 20:17
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Mozilla propose au téléchargement Firefox 154 dans sa version finale. Il y a plusieurs nouveautés avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

Firefox Logo

GeForce Now maintenant compatible avec Firefox

L’une des grosses nouveautés de Firefox 154 est le support de GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia. C’était déjà disponible sur Chrome et voilà maintenant que s’ajoute le support du navigateur de Mozilla. Les joueurs peuvent ainsi profiter du service de Nvidia pour jouer sans problème. À noter qu’il y a toutefois une limitation : cela concerne pour l’instant Windows. Le support pour macOS se fera plus tard, mais il n’y a pas encore une date précise.

Les autres nouveautés de Firefox 154

En outre, dans Smart Window, Firefox peut maintenant suggérer des groupes d’onglets associés et proposer un nom pour chaque groupe. Aussi, les protections d’accès réseau local de Firefox s’étendent désormais aux connexions WebSocket. Les sites Web qui tentent d’ouvrir un WebSocket à un appareil sur le réseau local vont maintenant demander l’autorisation en premier.

On retrouve également d’autres changements. Par exemple, les sauvegardes locales du profil Firefox sont désormais disponibles sur macOS en plus de Windows et Linux, et les sauvegardes peuvent être restaurées sur les trois plateformes. Aussi, les sites peuvent désormais être exemptés de voir leurs cookies et leurs données effacés à la fermeture sans également être exemptés de la protection de suivi et d’autres restrictions de cookies.

Concernant l’outil de traduction intégré, il traduit désormais les contenus présents dans les éléments <iframe>. Aussi, la fonction exécute maintenant l’identification de la langue sur tous les chargements de page, ce qui améliore l’expérience d’offrir des traductions aux utilisateurs.

Pour leur part, les utilisateurs de Windows peuvent désormais choisir une icône d’application Firefox différente dans les paramètres. Cela n’est pas encore disponible pour les installations MSIX, macOS ou Linux, mais ça arrive bientôt. Aussi, la barre d’adresse comprend maintenant une action rapide pour gérer l’intelligence artificielle qui ouvre les contrôles d’IA dans les paramètres.

Firefox 154 Icones Supplementaires

Enfin, la recherche de vidéos est maintenant beaucoup plus rapide sur tous les systèmes d’exploitation, ce qui rend plus rapide de sauter à un point dans une vidéo.

Firefox 154 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

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