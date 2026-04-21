Firefox 150 est disponible : meilleure vue scindée, éditeur PDF et d’autres nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 150 avec plusieurs nouveautés au programme. C’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de Firefox 150

Firefox 150 améliore la vue scindée qui permet d’afficher deux onglets côte à côte dans la même fenêtre. Avec la mise à jour, il suffit de faire un clic droit sur l’onglet et de choisir l’option « Ajouter une vue scindée ». Vous pouvez également effectuer une recherche parmi les onglets ouverts lorsque vous créez un affichage en mode fractionné et inverser rapidement la position des onglets à l’aide de la nouvelle option « Inverser les onglets » disponible dans le menu contextuel des onglets.

L’éditeur PDF s’améliore également avec la possibilité de réorganiser, copier, coller, supprimer et exporter un document.

D’autre part, vous pouvez maintenant partager plusieurs onglets en une seule étape : sélectionnez plusieurs onglets, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Partager -> Copier les X liens.

Une autre nouveauté de Firefox 150 concerne les restrictions d’accès au réseau local qui sont maintenant étendues à tous les utilisateurs. Firefox exigera que les sites Web demandent votre autorisation avant de se connecter à des appareils de votre réseau local ou à des applications et services sur votre appareil. Auparavant limitée aux utilisateurs bénéficiant d’une protection de suivi améliorée définie sur Strict, cette protection est maintenant déployée progressivement à tous les utilisateurs.

Par ailleurs, vous pouvez maintenant essayer des traductions privées en temps réel dans Firefox avec about:translationspage. Commencez à taper le mot « traduire » dans la barre d’URL pour un raccourci d’action rapide vers la page.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve :

Ajout de la prise en charge du sélecteur d’emojis GTK sous Linux permettant aux utilisateurs d’insérer des emojis à l’aide du raccourci système (généralement Ctrl+).

Les applications Web Firefox sont maintenant disponibles pour les utilisateurs de Windows qui ont installé Firefox via le Microsoft Store.

Le nouveau système de gestion de profil Firefox est maintenant disponible pour tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs sous Windows 10.

La sauvegarde d’un profil dans un fichier est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Windows 10 et 11, y compris ceux qui utilisent le nouveau système de gestion de profil.

Correction d’un problème sur macOS où, lorsque le mode de verrouillage de macOS est activé, les emojis ne sont pas affichés dans le contenu Web.

Firefox 150 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.