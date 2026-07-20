Firefox se met désormais à jour toutes les deux semaines, comme Chrome

Mozilla a annoncé le passage de Firefox à une cadence de mise à jour bimensuelle à partir de septembre, contre quatre semaines actuellement. Sylvestre Ledru, responsable de l’ingénierie chez Mozilla, a confirmé ce changement qui rapproche le navigateur du rythme adopté par Google Chrome.

Des mises à jour bimensuelles pour Firefox

La transition s’articule autour d’un calendrier précis : Firefox 155 sera disponible le 1er septembre, suivie de la version 156 le 15 septembre puis de la version 157 le 29 septembre, marquant le premier cycle complet sous ce nouveau tempo. La cadence actuelle de quatre semaines restera en vigueur jusqu’à Firefox 154, date à laquelle le basculement interviendra. Cette nouvelle fréquence ne s’appliquera pas aux versions ESR de Firefox qui continueront de suivre un cycle annuel destiné aux utilisateurs recherchant davantage de stabilité.

Mozilla présente ce changement comme une expérimentation avec deux objectifs : livrer plus rapidement les fonctionnalités déjà prêtes et rendre le processus de développement plus prévisible. L’entreprise précise toutefois qu’aucune fonctionnalité non aboutie ne sera précipitée simplement pour respecter le nouveau calendrier. Le groupe annonce également un suivi continu permettant d’ajuster la cadence si nécessaire une fois la mise en œuvre lancée.

Cette accélération intervient quelques mois après l’annonce de Google qui avait dévoilé en mars son propre passage à une cadence toutes les deux semaines pour Chrome. Le navigateur de Google avait pourtant progressivement ralenti son rythme au fil des années, passant d’un cycle de six semaines en 2010 à quatre semaines en 2021, avant ce retour à une cadence plus rapide. Mozilla n’en est pas à sa première expérience sur ce terrain : l’entreprise avait déjà testé une cadence de deux semaines il y a plus de dix ans, avant de revenir à un rythme plus long.