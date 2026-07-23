Firefox 153 est disponible avec les conteneurs natifs et le HDR

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 153 qui a le droit à plusieurs nouveautés intéressantes. Cela arrive au moment où le groupe a annoncé accélérer les mises à jour de son navigateur, avec un rythme bimensuel au lieu de mensuel.

Le support natif des conteneurs

L’une des nouveautés de Firefox 153 est le support natif des conteneurs. Il était déjà possible d’en profiter à l’aide de l’extension Multi-Account Containers, mais c’est désormais intégré par défaut. Les conteneurs vous permettent de séparer les différents aspects de votre vie en ligne (travail, achats, vie privée, opérations bancaires) en vous connectant à différents comptes dans la même fenêtre de navigateur, tout en isolant vos cookies et le suivi publicitaire au sein de chaque conteneur. Cela signifie que les choses que vous faites dans un conteneur ne sont pas vues par d’autres conteneurs.

Mozilla met en avant ces points au sujet de sa nouveauté :

Rendre la fonction visible par défaut : vous n’avez plus besoin de choisir une extension pour commencer. Les conteneurs sont intégrés directement dans Firefox, prêts à vous aider à gérer votre contexte dès le premier jour.

vous n’avez plus besoin de choisir une extension pour commencer. Les conteneurs sont intégrés directement dans Firefox, prêts à vous aider à gérer votre contexte dès le premier jour. Simplifier votre flux de travail : Mozilla dit se concentrer à faciliter l’ouverture, la création et la gestion de vos conteneurs depuis les pages que vous consultez déjà.

Mozilla dit se concentrer à faciliter l’ouverture, la création et la gestion de vos conteneurs depuis les pages que vous consultez déjà. Préserver ce que vous aimez : pour les utilisateurs de longue date qui se sont appuyés sur l’extension, l’expérience native est conçue pour maintenir la fonctionnalité de base, la flexibilité et l’identité visuelle dont vous dépendez.

Par défaut, Firefox propose quatre conteneurs : personnel, banque, achats et travail, avec chacun une couleur dédiée. Vous pouvez également en créer si vous le souhaitez. Il suffit de faire un clic droit sur le signe « + » au niveau de la barre d’onglets pour accéder aux paramètres.

Le HDR et les autres nouveautés de Firefox 153

Parmi les autres nouveautés de Firefox 153, on retrouve le support du HDR pour les vidéos sur Windows. Il est nécessaire d’activer le HDR dans les paramètres de Windows (Paramètres > Système > Écran) pour que cela fonctionne.

Aussi, vous pouvez désormais partager n’importe quelle page ouverte avec un QR Code. Cliquez avec le bouton droit sur un onglet, sélectionnez Partager > Générer un code QR.

En outre :

fusion de plusieurs PDF en faisant glisser un fichier PDF dans la barre latérale des PDF.

ajout des images en tant que nouvelles pages dans les PDF à l’aide de l’éditeur PDF de Firefox.

choisir et copier rapidement une couleur à partir de n’importe quelle page en tapant « pick color », « color picker » ou « eyedropper ».

prise en charge de la commande système d’Apple permettant d’afficher le clavier en plein écran (Globe + F).

Firefox vérifie et affiche maintenant les certificats d’authentification de site Web qualifiés (QWAC) conformément à la réglementation EIDAS Ajout d’une meilleure prise en charge des vidéos avec superpositions afin que les utilisateurs puissent accéder plus facilement aux actions vidéo à partir de menus contextuels.

Firefox met maintenant en évidence l’icône d’autorisation de localisation en rouge chaque fois qu’un site Web a accès à votre emplacement. L’icône d’autorisation est également maintenant visible sur les pages de résultats de recherche où elle était auparavant masquée.

Smart Window (mode IA expérimental de Firefox) permet de voir et choisir les modèles d’IA directement à partir de l’assistant Smart Window. Aussi, le nouvel onglet comprend maintenant une barre d’adresses familière pour taper des sites Web et rechercher sur le Web.

Firefox Labs peut maintenant être ouvert rapidement en tapant « labs » ou « expériment » dans la barre d’adresse et en sélectionnant l’action rapide « Ouvrir Firefox Labs ».

Firefox offre maintenant un support expérimental pour le nouveau format d’image JPEG XL qui fournit généralement une meilleure compression que WebP, JPEG, PNG et GIF et est conçu pour les remplacer. Vous pouvez l’activer à partir de l’espace Firefox Labs dans les paramètres.

Firefox 153 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.