Firefox 153 est disponible avec les conteneurs natifs et le HDR

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 153 qui a le droit à plusieurs nouveautés intéressantes. Cela arrive au moment où le groupe a annoncé accélérer les mises à jour de son navigateur, avec un rythme bimensuel au lieu de mensuel.
L’une des nouveautés de Firefox 153 est le support natif des conteneurs. Il était déjà possible d’en profiter à l’aide de l’extension Multi-Account Containers, mais c’est désormais intégré par défaut. Les conteneurs vous permettent de séparer les différents aspects de votre vie en ligne (travail, achats, vie privée, opérations bancaires) en vous connectant à différents comptes dans la même fenêtre de navigateur, tout en isolant vos cookies et le suivi publicitaire au sein de chaque conteneur. Cela signifie que les choses que vous faites dans un conteneur ne sont pas vues par d’autres conteneurs.
Mozilla met en avant ces points au sujet de sa nouveauté :
Par défaut, Firefox propose quatre conteneurs : personnel, banque, achats et travail, avec chacun une couleur dédiée. Vous pouvez également en créer si vous le souhaitez. Il suffit de faire un clic droit sur le signe « + » au niveau de la barre d’onglets pour accéder aux paramètres.
Parmi les autres nouveautés de Firefox 153, on retrouve le support du HDR pour les vidéos sur Windows. Il est nécessaire d’activer le HDR dans les paramètres de Windows (Paramètres > Système > Écran) pour que cela fonctionne.
Aussi, vous pouvez désormais partager n’importe quelle page ouverte avec un QR Code. Cliquez avec le bouton droit sur un onglet, sélectionnez Partager > Générer un code QR.
En outre :
Firefox 153 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.
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