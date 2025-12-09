Firefox 146 est disponible avec un outil de sauvegarde et plus encore

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 146. Quelques nouveautés sont disponibles avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.
Les utilisateurs de Windows 10 peuvent désormais protéger automatiquement leurs mots de passe, leurs favoris et bien plus encore en activant la sauvegarde dans Firefox. Leurs données de navigation sont enregistrées quotidiennement sur leur appareil et peuvent être chiffrées à l’aide d’un mot de passe. Lorsqu’ils installent Firefox sur un nouveau système d’exploitation pour un nouvel appareil ou leur appareil actuel, ils peuvent restaurer cette sauvegarde et reprendre là où ils s’étaient arrêtés. Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur Windows et sera bientôt disponible sur d’autres systèmes d’exploitation.
D’autre part, avec Firefox 146, les utilisateurs de Mac disposent désormais d’un processus GPU dédié par défaut. Cela inclut WebGPU, WebGL et WebRender, propre à Firefox. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les erreurs fatales dans le code graphique ne provoquent plus le plantage du navigateur, mais redémarrent de manière transparente le processus du GPU.
Aussi, Firefox Labs est désormais accessible à tous les utilisateurs, qu’ils choisissent ou non de participer à des études ou d’envoyer des données télémétriques. Cela signifie que davantage de fonctionnalités expérimentales sont désormais disponibles pour un plus grand nombre de personnes.
Parmi les autres nouveautés au programme, on retrouve :
Firefox 146 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.
