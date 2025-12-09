Firefox 146 est disponible avec un outil de sauvegarde et plus encore

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 146. Quelques nouveautés sont disponibles avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de Firefox 146

Les utilisateurs de Windows 10 peuvent désormais protéger automatiquement leurs mots de passe, leurs favoris et bien plus encore en activant la sauvegarde dans Firefox. Leurs données de navigation sont enregistrées quotidiennement sur leur appareil et peuvent être chiffrées à l’aide d’un mot de passe. Lorsqu’ils installent Firefox sur un nouveau système d’exploitation pour un nouvel appareil ou leur appareil actuel, ils peuvent restaurer cette sauvegarde et reprendre là où ils s’étaient arrêtés. Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur Windows et sera bientôt disponible sur d’autres systèmes d’exploitation.

D’autre part, avec Firefox 146, les utilisateurs de Mac disposent désormais d’un processus GPU dédié par défaut. Cela inclut WebGPU, WebGL et WebRender, propre à Firefox. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les erreurs fatales dans le code graphique ne provoquent plus le plantage du navigateur, mais redémarrent de manière transparente le processus du GPU.

Aussi, Firefox Labs est désormais accessible à tous les utilisateurs, qu’ils choisissent ou non de participer à des études ou d’envoyer des données télémétriques. Cela signifie que davantage de fonctionnalités expérimentales sont désormais disponibles pour un plus grand nombre de personnes.

D’autres changements disponibles

Parmi les autres nouveautés au programme, on retrouve :

Les utilisateurs peuvent désormais ignorer la page de résultats et voir les résultats directement lorsqu’ils saisissent leur requête dans la barre de recherche, pour une navigation plus rapide et plus simple.

Un nouveau flux de travail « Nouvel onglet météo » est disponible pour les utilisateurs de l’Union européenne et de certains autres pays. Il leur permet de choisir d’activer la détection de leur emplacement ou de rechercher manuellement un emplacement.

Firefox prend désormais en charge nativement les affichages à échelle fractionnaire sous Linux (Wayland), ce qui rend le rendu plus efficace.

Pour les utilisateurs des versions anglaises de Firefox en France, en Allemagne et en Italie, la barre d’adresse affiche désormais des suggestions en anglais pour les jours fériés et autres dates importantes.

La boîte de dialogue des couleurs dans les paramètres utilise désormais des commandes de sélection de couleurs plus claires qui placent chaque échantillon de couleur à côté de son étiquette. Cela facilite la compréhension et le réglage des couleurs du texte, de l’arrière-plan et des liens.

Firefox 146 a supprimé la prise en charge de Direct2D sur Windows. Si vous avez toujours besoin de la prise en charge Direct2D, il faut utiliser Firefox ESR 140.0 ou une version supérieure.

Firefox 146 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.