Firefox 144 est disponible : meilleure gestion de profil, Perplexity, recherche visuelle et plus

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 144 et cette mise à jour propose plusieurs nouveautés. C’est l’occasion de les regrouper ici.

Plusieurs nouveautés disponibles avec Firefox 144

Vous pouvez maintenant vous concentrer sur un seul onglet d’un groupe sans encombrement. Votre onglet actif reste désormais visible, ce qui permet de garder les choses bien rangées même lorsque le groupe est réduit.

Mozilla propose également une nouvelle mise à jour des groupes d’onglets qui répond à l’une des demandes les plus fréquentes des utilisateurs. Vous pouvez désormais faire glisser un onglet dans un groupe réduit sans le développer automatiquement. C’est un moyen rapide de rester organisé tout en minimisant les distractions visuelles.

Aussi, comme précédemment annoncé, la gestion des profils s’améliore avec Firefox 144, bien que ce soit en cours de déploiement. La nouvelle version aide à protéger votre vie privée et à rester concentré en séparant votre vie en ligne en profils distincts pour le travail, les études, la planification de vacances ou tout autre domaine de votre choix. Vous pouvez nommer vos profils et les personnaliser avec des avatars et des thèmes de couleurs pour les reconnaître facilement, puis passer rapidement de l’un à l’autre tout en conservant vos favoris, vos onglets et votre historique de navigation complètement séparés.

Recherche visuelle avec Google Lens et Perplexity

En outre, la recherche visuelle à l’aide de Google Lens s’invite dans Firefox 144. Faites un clic droit sur une image et sélectionnez la nouvelle option pour faire une recherche sur Google Lens. Cela permet d’en savoir plus sur l’image ou d’avoir des contenus similaires. Copier, traduire ou rechercher du texte à partir d’images est également possible. À noter que cette fonctionnalité est en cours de déploiement et nécessite d’avoir Google comme moteur de recherche par défaut.

L’intelligence artificielle est également au programme de la mise à jour du navigateur de Mozilla avec l’arrivée de Perplexity. C’est un moteur de recherche utilisant l’IA pour répondre aux requêtes. Là encore, c’est une fonctionnalité en cours de déploiement.

Enfin, la mise à jour comprend les éléments suivants :

Vous pouvez désormais fermer une fenêtre Picture-in-Picture sans mettre la vidéo en pause. Appuyez sur Maj + clic sur le bouton Fermer ou utilisez Maj + Échap pour quitter sans interrompre la lecture.

Les identifiants enregistrés dans le gestionnaire de mots de passe de Firefox sont désormais chiffrés sur le disque à l’aide d’un système de chiffrement moderne (AES-256-CBC), qui remplace l’ancien 3DES-CBC. Cette modification améliore la protection des données locales. Les identifiants synchronisés via Firefox Sync restent chiffrés de bout en bout et utilisent déjà AES-256-GCM.

Sur Windows, lorsque vous ouvrez un lien à partir d’une autre application, Firefox utilise uniquement une fenêtre du bureau virtuel actuel ou ouvre une nouvelle fenêtre si nécessaire.

Firefox 144 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.