TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Firefox 144 est disponible : meilleure gestion de profil, Perplexity, recherche visuelle et plus
Logiciels

Firefox 144 est disponible : meilleure gestion de profil, Perplexity, recherche visuelle et plus

14 Oct. 2025 • 21:38
0

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 144 et cette mise à jour propose plusieurs nouveautés. C’est l’occasion de les regrouper ici.

Firefox Logo

Plusieurs nouveautés disponibles avec Firefox 144

Vous pouvez maintenant vous concentrer sur un seul onglet d’un groupe sans encombrement. Votre onglet actif reste désormais visible, ce qui permet de garder les choses bien rangées même lorsque le groupe est réduit.

144 Tab Focus No Shadows

Mozilla propose également une nouvelle mise à jour des groupes d’onglets qui répond à l’une des demandes les plus fréquentes des utilisateurs. Vous pouvez désormais faire glisser un onglet dans un groupe réduit sans le développer automatiquement. C’est un moyen rapide de rester organisé tout en minimisant les distractions visuelles.

Aussi, comme précédemment annoncé, la gestion des profils s’améliore avec Firefox 144, bien que ce soit en cours de déploiement. La nouvelle version aide à protéger votre vie privée et à rester concentré en séparant votre vie en ligne en profils distincts pour le travail, les études, la planification de vacances ou tout autre domaine de votre choix. Vous pouvez nommer vos profils et les personnaliser avec des avatars et des thèmes de couleurs pour les reconnaître facilement, puis passer rapidement de l’un à l’autre tout en conservant vos favoris, vos onglets et votre historique de navigation complètement séparés.

Firefox Gestionnaire Profils

Recherche visuelle avec Google Lens et Perplexity

En outre, la recherche visuelle à l’aide de Google Lens s’invite dans Firefox 144. Faites un clic droit sur une image et sélectionnez la nouvelle option pour faire une recherche sur Google Lens. Cela permet d’en savoir plus sur l’image ou d’avoir des contenus similaires. Copier, traduire ou rechercher du texte à partir d’images est également possible. À noter que cette fonctionnalité est en cours de déploiement et nécessite d’avoir Google comme moteur de recherche par défaut.

144 Lens

L’intelligence artificielle est également au programme de la mise à jour du navigateur de Mozilla avec l’arrivée de Perplexity. C’est un moteur de recherche utilisant l’IA pour répondre aux requêtes. Là encore, c’est une fonctionnalité en cours de déploiement.

Enfin, la mise à jour comprend les éléments suivants :

  • Vous pouvez désormais fermer une fenêtre Picture-in-Picture sans mettre la vidéo en pause. Appuyez sur Maj + clic sur le bouton Fermer ou utilisez Maj + Échap pour quitter sans interrompre la lecture.
  • Les identifiants enregistrés dans le gestionnaire de mots de passe de Firefox sont désormais chiffrés sur le disque à l’aide d’un système de chiffrement moderne (AES-256-CBC), qui remplace l’ancien 3DES-CBC. Cette modification améliore la protection des données locales. Les identifiants synchronisés via Firefox Sync restent chiffrés de bout en bout et utilisent déjà AES-256-GCM.
  • Sur Windows, lorsque vous ouvrez un lien à partir d’une autre application, Firefox utilise uniquement une fenêtre du bureau virtuel actuel ou ouvre une nouvelle fenêtre si nécessaire.

Firefox 144 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Firefox Logo Logiciels

Firefox 135 est disponible avec quelques nouveautés

Firefox 136 Onglets Verticaux Logiciels

Firefox 136 est disponible avec les onglets verticaux et d’autres nouveautés

Firefox 127 Grouper Onglets Logiciels

Firefox 137 est disponible pour grouper les onglets et d’autres nouveautés

Perplexity Comet Navigateur Logiciels

Perplexity lance Comet, son navigateur Internet avec IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free font une offre à 17 milliards d’euros

14 Oct. 2025 • 20:47
0
Bitcoin Pieces Logo

Saisie historique de 15 milliards de dollars en bitcoins par les États-Unis

14 Oct. 2025 • 20:00
0 Internet

Les autorités américaines ont réalisé la plus grande saisie de l’histoire du ministère de la Justice en...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 10 octobre

14 Oct. 2025 • 19:42
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Orange Logo

Fin de la 2G : Orange prévient ses abonnés avant chaque appel

14 Oct. 2025 • 18:48
1 Mobiles / Tablettes

Orange prévient certains clients de la fin du réseau 2G via un message diffusé avant chaque appel. L’opérateur commence...

Instagram Logo Icone

Instagram se met à filtrer les contenus pour les comptes d’adolescents

14 Oct. 2025 • 17:35
1 Internet

Face à la pression croissante, Meta change les règles sur Instagram pour ses utilisateurs adolescents. Le réseau social va...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple tease le MacBook Pro M5 : « quelque chose de puissant arrive »

Apple tease le MacBook Pro M5 : « quelque chose de puissant arrive »

14 Oct. 2025 • 21:01

image de l'article AirPods Pro 2/3 et AirPods 4 : une nouvelle bêta publique du firmware est disponible

AirPods Pro 2/3 et AirPods 4 : une nouvelle bêta publique du firmware est disponible

14 Oct. 2025 • 20:32

image de l'article The Family Plan 2 (Apple TV) : retour explosif pour Mark Whalberg (trailer + date)

The Family Plan 2 (Apple TV) : retour explosif pour Mark Whalberg (trailer + date)

14 Oct. 2025 • 19:34

image de l'article iOS 26.1 et macOS 26.1 : la 3e bêta publique est disponible

iOS 26.1 et macOS 26.1 : la 3e bêta publique est disponible

14 Oct. 2025 • 19:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site