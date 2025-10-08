Firefox va proposer un gestionnaire de profils, comme les autres navigateurs

Mozilla rattrape son retard sur Chrome et les autres navigateurs en améliorant la fonction de gestion de profils. Le navigateur mise sur la confidentialité et l’accessibilité pour se démarquer.

La gestion de profils améliorée sur Firefox

La gestion de profils va devenir accessible à l’ensemble des utilisateurs de Firefox dès le 14 octobre prochain. Cette fonctionnalité existe déjà depuis la version 138 du navigateur, mais il fallait aller modifier un paramètre caché. Bientôt, ce sera réellement accessible pour tout le monde. Chrome proposait cette organisation multi-comptes depuis plus de dix ans, tandis que Safari et Microsoft Edge l’ont également intégrée bien avant Firefox.

Le système permet de créer des environnements distincts adaptés aux différentes sphères de vie : professionnelle, familiale, scolaire ou personnelle. Chaque profil conserve ses propres identifiants de connexion, favoris, historique de navigation, extensions et thèmes. Cette séparation élimine la nécessité de maintenir ouvertes des dizaines d’onglets simultanément.

« En gardant vos différents rôles en ligne soigneusement séparés, vous dépensez moins d’énergie mentale à jongler entre les contextes et évitez les surprises gênantes (comme vos plans de week-end qui apparaissent dans une présentation de travail) », explique Mozilla.

Une architecture pensée pour l’accessibilité universelle

Firefox s’appuie sur ses outils existants comme les groupes d’onglets qui regroupent déjà les onglets similaires. Les profils amplifient cette logique d’organisation en évitant le mélange des données et en allégeant la charge cognitive, selon Mozilla.

Mozilla souligne avoir accordé une attention particulière aux utilisateurs en situation de handicap lors de la conception. Les éléments visuels comme les avatars, couleurs et systèmes de nommage ont été optimisés, tout comme la manière dont les profils stockent les données sensibles telles que les dossiers médicaux.

Un modèle de confidentialité qui se distingue de la concurrence

La personnalisation s’étend aux couleurs, thèmes et avatars de chaque profil. Mozilla affirme que son système offre une protection accrue de la vie privée : l’entreprise ne collecte pas l’âge, le genre, la localisation précise ou le nom des profils créés. Les paramètres de collecte et d’utilisation des données s’appliquent uniformément à tous les profils créés sur un même appareil.

Le déploiement concerne exclusivement Windows, Linux et macOS. Les versions Android et iOS restent pour l’instant dépourvues de cette de gestionnaire de profils. La création d’un nouveau profil n’active automatiquement ni la connexion au compte Mozilla ni la synchronisation. Chaque environnement demeure hermétique et Firefox empêche délibérément plusieurs profils d’un même appareil de synchroniser leurs données vers un compte identique.