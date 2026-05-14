Tintin au cinéma : Peter Jackson relance enfin le projet d’une suite avec Spielberg à la production

Quinze ans après Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne, Peter Jackson semble prêt à rouvrir le dossier. Le réalisateur oscarisé du Seigneur des Anneaux a confirmé au Festival de Cannes travailler de nouveau sur un scénario consacré au célèbre reporter créé par Hergé.

Une promesse vieille de 15 ans

Lors de la sortie du film en 2011, Steven Spielberg avait réalisé le premier volet de cette aventure tout en motion capture, tandis que Peter Jackson en assurait la production. Le plan initial était que les deux cinéastes devaient ensuite échanger leurs rôles, Jackson passant derrière la caméra pour une suite (Le Trésor de Rackham le Rouge), avec Spielberg cette fois à la production.

Mais le projet n’a jamais réellement décollé. Entre la trilogie Le Hobbit, plusieurs documentaires et d’autres engagements, Jackson a repoussé son retour dans l’univers de Tintin. À Cannes, il a reconnu un certain malaise : « Steven a fait son film, puis pendant 15 ans, je n’ai pas fait le mien. Je me sens très embarrassé à ce sujet. »

Un nouveau scénario écrit avec Fran Walsh

Le retour possible d’une grande aventure en motion capture

Peter Jackson affirme travailler avec Fran Walsh sur un nouveau script. « C’est une chose réelle et active, et je reviens dans le monde de Tintin. En fait, j’adore ça », a-t-il expliqué. Aucun calendrier n’a toutefois été communiqué, et rien ne garantit encore que ce film sera son prochain long-métrage.

Le premier Tintin avait rapporté environ 374 millions de dollars dans le monde (près de 320 millions d’euros,) pour un budget estimé autour de 135 millions de dollars. Une performance correcte, sans être suffisamment massive pour qu’une suite ne s’impose immédiatement.

Le retour de Jackson pourrait néanmoins changer la donne. Avec les progrès de l’animation et de la capture de performance, Tintin dispose aujourd’hui d’un environnement technique encore plus favorable. Reste à savoir si Hollywood aura de nouveau envie de suivre Milou, Haddock et le jeune reporter à la houppette blonde vers de nouvelles aventures.