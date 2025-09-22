TENDANCES
Hors-Sujet

Tournant stratégique pour Oracle : Safra Catz est remplacée par deux co-CEO

22 Sep. 2025 • 18:10
0

Oracle a annoncé il y quelques heures une profonde modification de son organigramme : Clay Magouyrk et Mike Sicilia ont ainsi été nommés « co-Chief Executive Officers », et succèdent à Safra Catz, cette dernière étant propulsée vice-présidente exécutive du conseil d’administration. Cette nouvelle prise de fonction marque la fin de sa période à la tête de la société depuis 2014, après plus de vingt années d’engagement chez l’éditeur.

Oracle

L’IA et le Cloud au cœur de la réorganisation

Le choix de Magouyrk, ancien président d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI), et de Sicilia, dirigeant d’Oracle Industries responsable des applications verticales avec IA intégrée, reflète on ne peut mieux la priorité donnée au cloud et à l’intelligence artificielle. Oracle confirme ainsi sa volonté de centrer sa croissance sur ces deux secteurs en pleine explosion… et qui ont déjà pesé très lourds lors des derniers résultats financiers.

Intelligence artificielle

Safra Catz reste présente dans un rôle stratégique

Malgré son abandon du poste de CEO, Safra Catz continuera de jouer un rôle clé chez Oracle en tant qu’ Executive Vice Chair. Catz reste membre du conseil d’administration et collaborera aux orientations stratégiques, notamment avec Larry Ellison, le légendaire fondateur et président de l’entreprise.

Ce changement de leadership intervient alors qu’Oracle surfe sur une forte croissance poussée par la demande en infrastructures cloud et en intelligence artificielle. Il y a peu, Oracle a signé un contrat de cloud de plus de 10 milliards de dollars avec OpenAI.

