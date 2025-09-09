Air France propose maintenant le Wi-Fi gratuit avec Starlink dans ses avions

Après son annonce il y a un an, l’offre de Wi-Fi gratuit d’Air France, en partenariat avec Starlink, est désormais une réalité. La compagnie aérienne équipe progressivement sa flotte d’une connexion très haut débit, offrant aux passagers une expérience stable et rapide.

Une connexion Wi-Fi gratuite avec Starlink

Air France a déjà équipé quatre appareils (deux Embraer 190 et deux Airbus A220) de la technologie de Starlink, et un Airbus A350 rejoindra la liste cette semaine, marquant l’arrivée du Wi-Fi gratuit sur les vols long-courriers de la compagnie aérienne française.

Ce service permet aux passagers de rester connectés avec leurs proches, de suivre l’actualité en direct, de regarder des films, séries ou chaînes de télévision en streaming, et même de jouer à des jeux vidéo en ligne… même si on se doute qu’il y aura quelques difficultés avec le ping. Accessible depuis smartphones, tablettes ou ordinateurs portables, la connexion autorise l’utilisation simultanée de plusieurs appareils.

Pour accéder au Wi-Fi, les clients se connectent via leur compte Flying Blue, le programme de fidélité d’Air France-KLM. Ceux qui n’en possèdent pas peuvent en créer un gratuitement à bord en quelques clics.

Air France ambitionne d’équiper 30 % de sa flotte d’ici fin 2025 et la totalité de ses avions d’ici fin 2026. Ce déploiement, qui inclut pour la première fois la flotte régionale, s’inscrit dans la stratégie de montée en gamme de la compagnie. En attendant, les avions non équipés de Starlink continuent de proposer une connexion : un pass « message » gratuit pour les membres Flying Blue et une offre payante pour d’autres usages, comme le streaming ou la navigation.

Une disponibilité chez d’autres compagnies aériennes

Outre Air France, Starlink a déjà annoncé des partenariats avec United Airlines, Hawaiian et Qatar Airways. Le service de télécommunication d’Amazon, Project Kuiper, va de son côté équiper en Wi-Fi les appareils de la compagnie aérienne JetBlue à partir de 2027.