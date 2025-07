Wi-Fi dans les TGV : la SNCF envisage Starlink pour améliorer la connexion

La SNCF explore l’utilisation de satellites en orbite basse, comme ceux de Starlink, pour améliorer la connectivité Wi-Fi dans ses TGV, selon le média La Lettre. Un appel d’offres pourrait être lancé d’ici fin 2025, mais des défis techniques et des questions de souveraineté technologique restent à résoudre.

Une connectivité Wi-Fi perfectible dans les TGV

Actuellement, le Wi-Fi à bord des TGV repose sur les réseaux 4G et 5G, mais la fiabilité et la stabilité laissent souvent à désirer. Pour répondre aux attentes des voyageurs, la SNCF envisagerait de passer par un réseau satellitaire en orbite basse. Des consultations préliminaires ont été lancées pour préparer un appel d’offres d’ici la fin de l’année, avec pour objectif de fournir une connexion plus robuste dans les trains à grande vitesse.

Les options se limitent à deux acteurs principaux : Starlink, avec sa constellation de 7 500 satellites, et Eutelsat/OneWeb, qui dispose de 600 satellites. Starlink bénéficie d’un réseau bien plus dense, offrant une couverture et une capacité supérieures. Cependant, la question de la souveraineté technologique pourrait favoriser Eutelsat, un acteur européen, bien que ses capacités soient moins compétitives.

Des défis techniques à surmonter

Le déploiement du Wi-Fi par satellite dans les TGV n’est pas imminent. Des obstacles techniques, comme la réception correcte du signal à bord des trains en mouvement, doivent être résolus. De plus, des homologations seront nécessaires pour garantir la compatibilité des équipements. La SNCF a confirmé à BFMTV qu’elle mène des réflexions et des tests pour améliorer la connectivité, mais précise qu’« aucune décision n’est à l’ordre du jour et encore moins avec un fournisseur en particulier ».

Ce projet reflète l’ambition de la SNCF d’améliorer l’expérience des voyageurs face à une concurrence croissante, notamment dans le transport ferroviaire européen. Cependant, choisir entre Starlink, soutenu par Elon Musk, et Eutelsat soulève des enjeux géopolitiques. Opter pour un fournisseur américain pourrait susciter des débats sur la dépendance technologique, tandis qu’Eutelsat pourrait avoir du mal à rivaliser en matière de performance.