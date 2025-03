Eutelsat se dit prêt à prendre le relais de Starlink pour aider l’Ukraine

Suite à l’annonce d’une pause de l’aide américaine à l’Ukraine, le risque est de plus en plus grand que Starlink se retire du support logistique du pays au drapeau bleu et jaune. Dans ce contexte pour le moins tendu, Eutelsat annonce être en discussion avec les représentants européens pour prendre le relais de la firme américaine SpaceX (qui supervise Starlink) :« Nous collaborons activement avec les institutions européennes et des partenaires commerciaux afin de permettre le déploiement rapide de terminaux d’utilisateurs supplémentaires pour des missions critiques et les infrastructures », a ainsi confirmé affirmé Eutelsat « Nos services en orbite basse sont déjà déployés en Ukraine et soutiennent les communications gouvernementales et institutionnelles ».

Alors certes, les satellites de OneWeb – pour rappel l’opérateur appartient désormais à Eutelsat – sont à une altitude orbitale de 300 000 km au dessus la Terre contre 500 km pour les satellites Starlink, ce qui pourrait se traduire par une forte latence au sol, mais ce serait évidemment mieux que rien dans le contexte du conflit actuel. Eutelsat affirme cependant qu’au niveau européen, le groupe « offre les mêmes capacités que Starlink en termes de couverture et de latence ». Sans surprise, le désengagement possible de Starlink au profit d’Eutelsat a aussi fait flamber le cours de l’action de la firme européenne.