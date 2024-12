Starlink teste son service de messagerie mobile par satellites en Nouvelle-Zélande

Starlink vient de démarrer le test de son service de messagerie mobile par satellites en Nouvelle-Zélande en partenariat avec l’opérateur One NZ, une première qui sera suivie par d’autres essais au Canada, en Australie, au Japon, au Pérou, en Suisse, au Chili et évidemment aux États-Unis via T-Mobile. Seuls 4 modèles de smartphones sont éligibles à ce type d’essai pour le moment, soit le Samsung Galaxy Z Flip 6, le Samsung Galaxy Z Fold 6, le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’OPPO Find X8 Pro.

« Nous continuons à tester les capacités de One NZ Satellite TXT, et ce service initial s’améliorera avec le temps. Par exemple, les messages texte prendront plus de temps à être envoyés, mais cela deviendra plus rapide avec le temps », a déclaré Joe Goddard, directeur du commerce chez One NZ. « Nous commençons avec un petit nombre de téléphones dans le cadre du déploiement progressif de la technologie. Et surtout, à partir d’aujourd’hui, les clients peuvent uniquement envoyer et recevoir des messages texte, mais à l’avenir, nous prévoyons que les appels vocaux et les données seront également disponibles. »

Les premiers essais démarreront aux États-Unis avec T-Mobile dans le courant du premier trimestre 2025.