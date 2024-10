Starlink : le service d’internet par satellite pour mobile disponible dans les zones touchées par l’ouragan Helene

C’était attendu: la Federal Communications Commission a donné à SpaceX et T-Mobile un feu vert (temporaire) temporaire pour le service Direct-to-Cell – permettant de transférer des messages texte via satellite à partir du mobile – dans les zones touchées par l’ouragan Helene. Pour rappel, l’ouragan Helene, d’une violence extrême, a fait des dizaines de morts aux États-Unis sans parler des dégâts matériels astronomiques. Les inondations causées par l’Ouragan ont touché le réseau électrique en de nombreux endroits, privant les habitants rescapés de moyens de communication.

We remain committed to helping with recovery efforts in states affected by Hurricane Helene. We stand ready to do all that is necessary to return connectivity to hard-hit areas and save lives. https://t.co/i8psUSg9yF

— The FCC (@FCC) October 6, 2024