Project Kuiper : Amazon devrait (enfin) commencer à concurrencer Starlink en 2025

Annoncé en , le Project Kuiper d’Amazon n’avait pas donné beaucoup de signe de vie jusqu’ici, laissant Starlink dans la position confortable de leader absolu du nouveau marché de l’internet par satellites, sans même avoir à se défaire d’un concurrent. Initialement, il était prévu que le service satellitaire d’Amazon fasse ses grands débuts durant le premier trimestre 2024. Raté donc, mais au moins sait-on désormais que le projet est encore débout. La page de blog du Projet Kuiper annonce en effet un nouveau calendrier : « Nous prévoyons d’expédier nos premiers satellites de production terminés cet été et nous visons notre première mission Kuiper à grande échelle au quatrième trimestre à bord d’une fusée Atlas V d’ULA (United Launch Alliance). Nous continuerons d’augmenter nos taux de production et de déploiement de satellites d’ici 2025, et nous restons sur la bonne voie pour commencer à offrir des services à nos clients l’année prochaine ».

Les chose se mettent petit à petit en place donc, mais il serait injuste de mettre le retard de Kuiper au seul crédit d’Amazon. Le géant américain comptait sur Arianespace et Blue Origin pour la mise en orbite de ses satellites, mais les lanceurs de ces deux sociétés ne sont toujours pas prêts, ce qui a obligé Amazon à se replier sur les vénérables Atlas V.