Starlink : un mini routeur Wi-Fi 6 pour l’antenne mini (et à prix mini aussi)

Starlink améliore les performances de son antenne mini. La division de SpaceX ne va pas modifier pour autant les composants internes de l’antenne, qui contient toujours un processeur Wi-Fi 5 aux débits forcément limités : la solution passe ici par un routeur aux dimensions mini (143 x 86,5 x 26 mm) – histoire d’être raccord bien sûr avec l’antenne -, au design élégant et cette fois compatible Wi-Fi 6. L’accessoire dispose aussi de deux prises RJ45 et n’est pas directement raccordable à l’antenne pour son alimentation (le routeur mini dispose en effet de sa propre alimentation). La multiprise sera donc de rigueur. A noter que ce routeur au look épuré peut aussi servir de répéteur (pour mieux propager le signal de l’antenne mini ou d’un autre routeur) si l’on ne souhaite pas l’utiliser comme routeur principal.

L’autre bonne nouvelle, c’est le prix : ce routeur mini affiche un prix aussi mini que ses dimensions, soit 40 dollars aux États-Unis (contre 140 dollars tout de même pour le routeur de 3ème génération). C’est très raisonnable, et l’on ne peut qu’espérer que Starlink se décide à le proposer le plus rapidement possible en France.