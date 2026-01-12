LEGO annonce ses premiers sets Pokémon : Pikachu, Évoli et un coffret Kanto XXL

Le Groupe LEGO et The Pokémon Company International officialisent l’arrivée des premiers sets LEGO Pokémon. D’après l’annonce des deux partenaires, la gamme sera lancée le 27 février 2026, avec des précommandes ouvertes dès le 12 janvier 2026. Trois références inaugurent ce lancement : un set Évoli, un set Pikachu avec Poké Ball et un coffret plus ambitieux réunissant Florizarre, Dracaufeu et Tortank.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large de LEGO, qui multiplie les partenariats avec des licences populaires, et dans l’expansion continue de Pokémon, l’une des franchises les plus présentes dans le divertissement et les produits dérivés. Pour LEGO, il s’agit aussi de renforcer une tendance forte du marché : des sets conçus pour être montés puis exposés, avec un positionnement collection.

Une première gamme LEGO Pokémon orientée collection

Les trois produits présentés sont annoncés en 18+, ce qui suggère un public prioritairement adulte ou collectionneur, même si rien n’empêche une construction accompagnée. LEGO met en avant des modèles pensés pour l’exposition, avec des socles et des éléments de mise en scène. Les prix et volumes de pièces confirment cette orientation, avec un coffret Kanto très haut de gamme.

LEGO Pokémon Évoli (72151) : 587 pièces , 59,99 € . Dimensions annoncées : plus de 19 cm de haut, 15 cm de large et 21 cm de profondeur. Sortie : 27 février 2026 (précommande : 12 janvier 2026 ).

: , . Dimensions annoncées : plus de de haut, de large et de profondeur. Sortie : (précommande : ). LEGO Pokémon Pikachu et Poké Ball (72152) : 2 050 pièces , 199,99 € . Dimensions annoncées : plus de 35 cm de haut, 26 cm de large et 39 cm de profondeur. Sortie : 27 février 2026 (précommande : 12 janvier 2026 ).

: , . Dimensions annoncées : plus de de haut, de large et de profondeur. Sortie : (précommande : ). LEGO Pokémon Florizarre, Dracaufeu et Tortank (72153) : 6 838 pièces, 649,99 €. Dimensions annoncées : plus de 50 cm de haut, 54 cm de large et 36 cm de longueur. Sortie : 27 février 2026 (précommande : 12 janvier 2026).

Le set « Pikachu et Poké Ball est décrit comme une scène d’exposition permettant de placer Pikachu dans différentes positions, avec un socle et une Poké Ball qui peut être représentée ouverte ou fermée. LEGO indique aussi la présence d’un marquage « 25 », en lien avec le numéro de Pikachu dans le Pokédex.

Le coffret « Florizarre, Dracaufeu et Tortank » se distingue par son format et son prix : il vise clairement les collectionneurs. LEGO explique que les trois Pokémon peuvent être exposés séparément ou sur une base commune, et que le montage intègre des détails à découvrir au fil de la construction. L’entreprise évoque également des éléments de mouvement propres à chaque créature, sans détailler les mécanismes ou l’ampleur de l’articulation.

Enfin, le set Évoli se positionne comme l’entrée la plus accessible de cette première vague. Il est annoncé compatible avec l’application Build Together, pensée pour faciliter la construction à plusieurs en répartissant les étapes entre participants.

Précommandes, distribution et offre promotionnelle

Selon l’annonce, les précommandes débuteront le 12 janvier 2026 (aujourd’hui donc) via les canaux officiels, et la vente commencera le 27 février 2026 en ligne, dans les magasins LEGO et chez certains revendeurs sélectionnés. Les partenaires ne détaillent pas, à ce stade, la liste des enseignes concernées ni d’éventuelles exclusivités selon les pays.

LEGO annonce aussi une opération “cadeau avec achat” : entre le 27 février et le 3 mars 2026, l’achat du coffret Florizarre, Dracaufeu et Tortank (72153) donnerait droit à un set d’insignes de la région de Kanto (référence 40892), dans la limite des stocks disponibles, sur la boutique en ligne et dans les magasins participants.

Un « Défi des Dresseurs » lié aux Championnats du Monde Pokémon 2026

En parallèle des sets, LEGO et Pokémon lancent une opération en ligne baptisée “Défi des Dresseurs”, présentée comme une chasse au trésor numérique. Elle se déroulera du 12 janvier au 27 février, avec des indices dissimulés dans des contenus en ligne liés aux deux marques. Les partenaires indiquent qu’il sera possible de débloquer des récompenses et de tenter de gagner un grand prix comprenant un voyage pour les Championnats du Monde Pokémon 2026 à San Francisco, avec un accès au Championship Sunday au Chase Center, ainsi que les trois sets LEGO Pokémon.

Les modalités précises (pays éligibles, conditions de participation, nombre de gagnants, prise en charge exacte du voyage) ne sont pas détaillées dans l’annonce communiquée.

Ce que déclarent LEGO et The Pokémon Company International

Julia Goldin, directrice Produit et Marketing du Groupe LEGO, présente cette collaboration comme une manière de transposer l’univers Pokémon en briques LEGO, en s’appuyant sur l’idée de créativité et de construction qui unit les deux marques. Siddharth Muthyala, responsable design sur l’univers LEGO Pokémon, insiste sur le travail de reproduction des personnages et l’attention portée aux détails. Côté Pokémon, Gaku Susai (directeur Produit et Expérience) met en avant la volonté de rapprocher l’esprit de découverte de Pokémon et l’approche créative de LEGO.

Une continuité avec la stratégie LEGO sur les briques augmentées

Ce lancement intervient alors que LEGO explore aussi, sur un autre terrain, l’intégration de fonctions interactives dans ses constructions. Il y a quelques jours, la marque a présenté son Smart Play System, une approche centrée sur des briques et accessoires intégrant davantage d’interactions. Pour replacer l’annonce Pokémon dans ce contexte plus large, vous pouvez lire notre article : CES 2026 : LEGO annonce Smart Play System, un système de briques interactives.

Si les sets Pokémon annoncés ici relèvent avant tout de la collection et de l’exposition, l’actualité récente de LEGO montre que le groupe avance sur plusieurs axes : licences fortes pour attirer un public large, mais aussi expérimentations autour de nouvelles expériences de construction. Pour les fans, la question est désormais de savoir si cette première vague sera suivie rapidement par d’autres personnages, d’autres générations de Pokémon ou des formats plus accessibles, et à quel rythme la gamme s’installera durablement dans le catalogue LEGO.