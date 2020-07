Xbox Games Showcase : la Series X dévoile son jeu (Halo Infinite, Fable, Everwild, Stalker 2, Avowed, etc.)

Microsoft ne devait pas se louper. Quelques semaines après la conférence extrêmement consistante des exclusivités (ou semi-exclusivités) de la PS5, la balle était donc dans le camp de Xbox. La réaction était d’autant plus attendue que le dernier Showcase des titres des éditeurs tiers s’était avéré très décevant, tant en terme de contenu que de rendu technique. Sans surprise, le Xbox Games Showcase de juillet a ouvert le bal avec Halo Infinite, et comme prévu, il y a eu du gameplay qui a du ravir d’aise les fans du premier Halo tant les décors et l’aspect escarmouche semblaient surgir du glorieux passé de la franchise (avec tout de même quelques ajouts, comme le grappin).

Everwild a été le vrai choc visuel de ce Xbox Games Showcase

La vraie grande claque graphique est venue paradoxalement d’un des rares jeux présentés qui ne vise pas l’ultra-réalisme : Everwild est beau, extrêmement beau et fluide, et l’impression de vie qui se dégage de cet open world féérique a rarement été rendue à l’écran avec un tel luxe de détail. State of Decay 3, CrossFire X, The Gunk, The Medium ou bien encore Stalker 2 ont largement démontré que la Series X en avait dans le ventre, mais il ne fait guère de doutes que l’on verra encore plus beau d’ici 2 ans, lorsque les studios maitriseront parfaitement la puissance de la console. On a aussi eu droit à la confirmation d’une grosse rumeur (Fable 4, malheureusement illustré par une simple cinématique) et l’annonce de quelques belles surprises (Stalker 2, le RPG Avowed du studio Obsidian, Tetris Effect Connected jouable à plusieurs, Dusk Falls des anciens de Quantic Dream). N’oublions pas Ori and the Will of the Wisps, qui débarquera en 120 FPS sur Xbox Series X.

Ce Xbox Showcase a aussi confirmé la stratégie de Microsoft sur la prochaine génération de consoles, une stratégie qui pourrait se résumer en deux mots : Game Pass. Phil Spencer en personne n’a cessé de rapeller au détour de tel ou tel trailer que TOUS les jeux présentés lors du Showcase seront disponibles dans le Xbox Game Pass, et que certains d’entre eux pourront même être joués sur mobile via xCloud. Seules grosses déceptions à vrai dire, l’absence totale de Hellblade 2, qui promet pourtant d’être un porte-étendard des capacités techniques de la Series X, et dans une moindre mesure le report de Psychonauts 2 en 2021.

Tous les trailers présentés lors de cet Xbox Showcase :