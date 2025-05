Meta rebaptise le service par abonnement Quest+ en Horizon+

Décidément, Meta veut faire savoir à tous ses utilisateurs que l’écosystème Horizon existe. La firme dirigée par Mark Zuckernerg vient en effet de rebaptiser son service par abonnement Quest+ en Horizon+. Quest+ n’a pourtant rien à voir à l’origine avec Horizon, qui initialement est un espace VR/XR (Horizon Worlds) dans lequel les créateurs peuvent proposer leur mini-univers virtuel, une sorte de « second life » en somme… Le service par abonnement Quest+ propose pour 8 euros/mois d’accéder à un catalogue de jeux AR/VR présélectionnés, à l’instar du Game Pass de Microsoft. Évidemment, les jeux téléchargés à partir de Quest+ restent accessibles tant que le joueur est abonné au service.

La bascule vers Horizon est bien antérieure au changement de nom du Quest+ : la plateforme Meta Quest elle-même a été renommée Meta Horizon l’an dernier, le système d’exploitation des Meta Quest est Horizon OS, et le terme Quest n’existe plus que pour désigner les différents modèles de casques XR (Meta Quest 2 et Meta Quest 3). Pour rappel, Andrew Bosworth, en charge des technologies VR/XR chez Meta, a déclaré il y a quelques mois que l’entreprise se donnait encore un an pour faire décoller Horizon Worlds, en laissant clairement entendre que le service pourrait être abandonné dans le cas inverse.