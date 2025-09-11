TENDANCES
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Windows : Microsoft ne fait plus payer les développeurs pour distribuer leurs applications
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows : Microsoft ne fait plus payer les développeurs pour distribuer leurs applications

11 Sep. 2025 • 18:05
0

Microsoft annonce une mesure visant à démocratiser l’accès à son Microsoft Store sur Windows : les développeurs peuvent désormais soumettre leurs applications sans payer de frais d’inscription. Cette décision, effective immédiatement, élimine l’ancien frais unique de 19 dollars et ne requiert qu’un compte Microsoft personnel.

Microsoft Store Windows

Distribuer ses applications sur le Microsoft Store devient gratuit

Microsoft avait commencé à supprimer les frais de 19 dollars en juin dans certains pays et cette politique s’étend désormais à l’échelle mondiale. Contrairement à Apple, qui impose une cotisation annuelle de 99 dollars, et Google, qui facture 25 dollars en une fois, Microsoft supprime toute exigence de paiement. « En éliminant ces frais uniques, Microsoft crée une plateforme plus inclusive et accessible, permettant à davantage de développeurs d’innover, de partager et de prospérer dans l’écosystème Windows », explique l’entreprise.

Ces dernières années, le Microsoft Store sur Windows a bénéficié de plusieurs améliorations : installateurs autonomes, version Web modernisée et meilleure expérience utilisateur pour le téléchargement et l’installation d’applications. Avec plus de 250 millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon Microsoft, la boutique gagne en attractivité

Cette suppression des frais vise à encourager davantage de développeurs à publier des applications, qu’il s’agisse de Win32, UWP, PWA, .NET, MAUI ou Electron. Les développeurs peuvent également utiliser leur propre système de paiement intégré pour conserver 100 % des revenus sur les applications non liées aux jeux.

Avec la gratuité en place dès aujourd’hui, Microsoft se positionne comme une alternative attrayante face à Apple et Google, dont les frais peuvent dissuader les petits développeurs. Il faudra voir maintenant si cela va pousser davantage de développeurs à utiliser le Microsoft Store plutôt que passer par le Web.

