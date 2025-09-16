YouTube réagit à la baisse des vues et aux bloqueurs de publicités

Depuis la mi-août, de nombreux créateurs de contenus constatent une baisse significative du nombre de vues sur leurs vidéos YouTube . Cette tendance touche particulièrement les vues provenant des ordinateurs, soulevant des questions sur les nouvelles pratiques de YouTube concernant les bloqueurs de publicité.

Une baisse de vues qui interroge les créateurs

Les YouTubers tirent la sonnette d’alarme face à des chiffres préoccupants. Certains créateurs observent des chutes de vues particulièrement importantes, alimentant de nombreuses théories sur les causes de ce phénomène. Josh Strife Hayes fut parmi les premiers à identifier un schéma révélateur : alors que les vues depuis les téléviseurs, smartphones et tablettes restent stables, celles provenant des ordinateurs ont chuté d’environ 50 %.

Cette observation trouve un écho chez d’autres chaînes importantes. TechLinked, faisant partie du réseau Linus Tech Tips, confirme des données similaires dans ses propres statistiques. Ces constats convergent vers une explication technique précise plutôt que vers une baisse générale d’audience.

Les bloqueurs de publicité dans le viseur

L’hypothèse la plus crédible pointe vers un changement dans la façon dont YouTube comptabilise les vues des utilisateurs qui ont des bloqueurs de publicité. Cette théorie s’inscrit parfaitement dans la guerre que mène la plateforme contre ces outils depuis plusieurs mois.

Google a d’ailleurs fourni des éléments de réponse dans une communication officielle :

Utilisateurs de bloqueurs de publicités et d’autres outils de blocage de contenu : les bloqueurs de publicités et autres extensions peuvent avoir une incidence sur la précision des statistiques de visionnage. Les chaînes dont l’audience comprend une proportion plus élevée d’utilisateurs recourant à ces outils peuvent constater davantage de fluctuations dans leur trafic liées aux mises à jour de ces outils.

Malgré ces explications, YouTube maintient qu’il n’existe « aucun problème systémique qui impacte les créateurs » concernant la baisse des comptages de vues. La plateforme évoque également d’autres facteurs possibles comme les « habitudes de visionnage saisonnières » et la concurrence accrue sur la plateforme.

Néanmoins, un détail technique renforce la théorie des bloqueurs de publicité. Linus Tech Tips avait remarqué dans une vidéo que malgré la baisse des vues, les revenus publicitaires n’avaient pas diminué. Si seules les vues depuis ordinateur chutent et que les revenus publicitaires restent stables, cela suggère effectivement que YouTube ne comptabilise plus correctement les utilisateurs de bloqueurs de publicité. Ces derniers, par définition, ne génèrent pas de revenus publicitaires pour la plateforme.

Bien que YouTube reconnaisse que les bloqueurs de publicité « peuvent affecter la précision des comptages de vues rapportés », la société n’a pas confirmé officiellement ce lien direct.