YouTube ne fonctionne plus pour certains avec un bloqueur de publicités

De nombreux utilisateurs ont cru à une panne majeure de YouTube en découvrant une page blanche à la place de leurs contenus habituels. Cependant, le problème ne venait pas des serveurs de la plateforme, mais de leurs propres bloqueurs de publicité. C’est un nouvel épisode dans la guerre que mène YouTube contre ces outils.

YouTube s’attaque encore aux bloqueurs de publicités

Le site DownDetector a rapidement enregistré un pic de signalements, donnant l’impression d’une panne généralisée. Les utilisateurs concernés décrivaient tous le même symptôme : une page quasi vide au chargement de YouTube. Rapidement, la communauté a trouvé la parade : en changeant de navigateur ou, plus simplement, en désactivant leur bloqueur de publicités, la plateforme se remettait à fonctionner normalement et afficher les vidéos.

Bien qu’il soit difficile d’affirmer que les bloqueurs de pubs sont l’unique cause, la multiplication des témoignages pointe dans cette direction. Cet incident s’inscrit dans la politique très ferme de YouTube qui considère l’utilisation de ces outils comme une violation de ses conditions de service.

Ce n’est pas la première fois que des problèmes sur YouTube sont spécifiquement liés aux bloqueurs de publicité. Au cours de la dernière année, des utilisateurs ont signalé des vidéos qui se chargeaient très lentement, un phénomène qui persiste. Un autre bug avait provoqué une chute drastique des compteurs de vues.

Pour ajouter à la confusion, un autre problème, bien réel celui-ci, a touché l’interface de YouTube Shorts quelques heures plus tôt, faisant disparaître les commentaires et les boutons d’interaction. Ce dernier incident semble toutefois avoir été résolu par YouTube, le distinguant du problème persistant lié aux bloqueurs de publicité.