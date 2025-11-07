TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet YouTube ne fonctionne plus pour certains avec un bloqueur de publicités
Internet

YouTube ne fonctionne plus pour certains avec un bloqueur de publicités

7 Nov. 2025 • 20:37
0

De nombreux utilisateurs ont cru à une panne majeure de YouTube en découvrant une page blanche à la place de leurs contenus habituels. Cependant, le problème ne venait pas des serveurs de la plateforme, mais de leurs propres bloqueurs de publicité. C’est un nouvel épisode dans la guerre que mène YouTube contre ces outils.

Icône de l'application YouTube

YouTube s’attaque encore aux bloqueurs de publicités

Le site DownDetector a rapidement enregistré un pic de signalements, donnant l’impression d’une panne généralisée. Les utilisateurs concernés décrivaient tous le même symptôme : une page quasi vide au chargement de YouTube. Rapidement, la communauté a trouvé la parade : en changeant de navigateur ou, plus simplement, en désactivant leur bloqueur de publicités, la plateforme se remettait à fonctionner normalement et afficher les vidéos.

Bien qu’il soit difficile d’affirmer que les bloqueurs de pubs sont l’unique cause, la multiplication des témoignages pointe dans cette direction. Cet incident s’inscrit dans la politique très ferme de YouTube qui considère l’utilisation de ces outils comme une violation de ses conditions de service.

Ce n’est pas la première fois que des problèmes sur YouTube sont spécifiquement liés aux bloqueurs de publicité. Au cours de la dernière année, des utilisateurs ont signalé des vidéos qui se chargeaient très lentement, un phénomène qui persiste. Un autre bug avait provoqué une chute drastique des compteurs de vues.

Pour ajouter à la confusion, un autre problème, bien réel celui-ci, a touché l’interface de YouTube Shorts quelques heures plus tôt, faisant disparaître les commentaires et les boutons d’interaction. Ce dernier incident semble toutefois avoir été résolu par YouTube, le distinguant du problème persistant lié aux bloqueurs de publicité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Icône de l'application YouTube Internet

YouTube promet moins de publicités dérangeantes sur les vidéos

YouTube Peak Points Internet

YouTube : les publicités seront bientôt encore plus irritantes

YouTube Messages Blocage Bloqueurs Publicites Internet

YouTube intensifie sa lutte contre les bloqueurs de publicités

YouTube Icone Logo Internet

YouTube réagit à la baisse des vues et aux bloqueurs de publicités

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Shein Page Accueil

Shein échappe à la suspension en France, mais reste sous surveillance

7 Nov. 2025 • 21:33
0 Internet

Le géant chinois de la fast-fashion Shein a évité de justesse une suspension de ses activités en France en purgeant son site...

Free Mobile Logo

Free Mobile devient l’opérateur avec le plus d’antennes 3G

7 Nov. 2025 • 19:16
0 Mobiles / Tablettes

Free Mobile a passé un cap : il devient l’opérateur avec le plus d’antennes 3G. Il dépasse ainsi Orange, SFR et Bouygues...

Amazon Kindle Colorsoft

Kindle : Amazon propose de l’IA pour traduire les livres

7 Nov. 2025 • 17:50
0 Internet

Amazon a annoncé le lancement de Kindle Translate, un nouveau service de traduction par intelligence artificielle destiné aux auteurs...

Marvel 1943 Rise of Hydra

Marvel 1943 repoussé : Skydance reporte indéfiniment la sortie du jeu d’Amy Hennig

7 Nov. 2025 • 16:34
0 Jeux vidéo

Décidément, c’est l’heure des reports. Presque simultanément à l’annonce du report de GTA VI par Rockstar...

Univers

L’univers pourrait déjà « ralentir » : une étude coréenne questionne la théorie de l’expansion accélérée

7 Nov. 2025 • 15:15
0 Science

Une nouvelle recherche publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society remet en cause l’idée selon laquelle...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV : tvOS 26.2 propose les profils sans compte Apple et un mode enfant

Apple TV : tvOS 26.2 propose les profils sans compte Apple et un mode enfant

7 Nov. 2025 • 21:22

image de l'article macOS 26.2 : la bêta publique est disponible

macOS 26.2 : la bêta publique est disponible

7 Nov. 2025 • 19:23

image de l'article Les Apple Watch se connectent maintenant aux satellites Starlink

Les Apple Watch se connectent maintenant aux satellites Starlink

7 Nov. 2025 • 18:36

image de l'article Les iPhone 18 auraient un capteur photo frontal de 24 mégapixels

Les iPhone 18 auraient un capteur photo frontal de 24 mégapixels

7 Nov. 2025 • 17:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site