Les Oscars autorisent l’usage de l’intelligence artificielle pour les films

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a intégré une mention inédite à son règlement pour les Oscars : les films utilisant l’intelligence artificielle générative restent éligibles aux récompenses, mais leur valeur artistique sera jugée à l’aune de la contribution humaine.

Dans ses nouvelles directives, l’Académie précise :

En ce qui concerne l’intelligence artificielle générative et les autres outils numériques utilisés dans la réalisation du film, ces outils n’aident ni ne nuisent aux chances d’obtenir une nomination. L’Académie et chaque branche jugeront la réalisation, en tenant compte de la mesure dans laquelle un être humain était au cœur de la création lorsqu’ils choisiront le film à récompenser.

Selon le New York Times, l’institution a envisagé d’imposer aux réalisateurs une déclaration obligatoire en cas d’usage de l’IA, avant d’opter pour une formulation plus souple. Cette prise de position, une première dans l’histoire des Oscars, intervient dans un contexte tendu. En 2023, les grèves des scénaristes et acteurs d’Hollywood avaient notamment été motivées par les craintes liées à l’essor de l’IA, perçue comme une menace pour les métiers de la création.

Un vote sous condition

Parmi les autres modifications, l’Académie a instauré une règle concernant les votants : seuls ceux ayant visionné l’intégralité des films en compétition dans une catégorie pourront participer au vote. Toutefois, le système repose sur la bonne foi des membres, qui n’auront pas à fournir de preuve de leurs visionnages.

Ces ajustements reflètent une volonté d’adapter les règles aux évolutions technologiques, tout en maintenant l’accent sur la créativité humaine. Reste à voir comment les professionnels du secteur s’empareront de ce cadre — et si l’IA s’invitera parmi les lauréats des prochaines cérémonies.