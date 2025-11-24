Figure AI dans la tourmente : un lanceur d’alerte accuse l’entreprise d’ignorer la sécurité de ses robots humanoïdes

Les accusations visant Figure AI, jeune pépite de la robotique soutenue par Nvidia, Microsoft et Jeff Bezos, auraient pu sortir du scénario d’un film de S.F. Un ingénieur en sécurité, Robert Gruendel, affirme avoir été licencié après avoir tenté d’alerter sa hiérarchie sur les dangers d’un robot humanoïde en développement. Dans une plainte déposée en Californie, ce dernier décrit une entreprise prête à accélérer la commercialisation d’un robot aux capacités potentiellement « dévastatrices », quitte à sacrifier les procédures de sécurité les plus élémentaires.

Figure AI réfute évidemment tout en bloc, assurant que Gruendel a été « licencié pour insuffisance professionnelle » et qualifiant ses déclarations de « mensonges que la société réfutera devant les tribunaux ». Le récit présenté dans la plainte a tout d’un scénario à suspense, avec des réunions ignorées, des avertissements balayés d’un revers de main, sans oublier la description de tests internes particulièrement alarmants.

Une puissance physique… inquiétante

Selon Gruendel, le modèle 02 de Figure serait capable d’atteindre une force « plus de deux fois supérieure à celle nécessaire pour fracturer un crâne humain ». Lors d’un test, le robot aurait frappé « à une vitesse surhumaine », générant une force vingt fois supérieure au seuil de douleur. Il cite également un incident où la machine aurait perforé la porte d’un réfrigérateur à quelques centimètres d’un employé.

L’ingénieur affirme avoir réclamé un bouton d’arrêt d’urgence et un système de suivi des incidents, mais soutient que la direction aurait ignoré, minimisé, voire supprimé certaines mesures de sécurité, notamment parce qu’« elles ne plaisaient pas visuellement ».

Un secteur en pleine course, sous pression des investisseurs

Valorisée à 39 milliards de dollars après une série d’investissements massifs, Figure AI évolue dans un marché où la course au robot humanoïde domestique s’intensifie. Cette affaire soulève cependant une question cruciale : les ambitions technologiques fulgurantes peuvent-elles réellement coexister avec une culture de sécurité rigoureuse ? Il en va sans doute du niveau de confiance que le grand public sera prêt à mettre dans ces nouveaux jouets/compagnons technologiques.