TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Figure AI dans la tourmente : un lanceur d’alerte accuse l’entreprise d’ignorer la sécurité de ses robots humanoïdes
Hors-Sujet

Figure AI dans la tourmente : un lanceur d’alerte accuse l’entreprise d’ignorer la sécurité de ses robots humanoïdes

24 Nov. 2025 • 12:45
0

Les accusations visant Figure AI, jeune pépite de la robotique soutenue par Nvidia, Microsoft et Jeff Bezos, auraient pu sortir du scénario d’un film de S.F. Un ingénieur en sécurité, Robert Gruendel, affirme avoir été licencié après avoir tenté d’alerter sa hiérarchie sur les dangers d’un robot humanoïde en développement. Dans une plainte déposée en Californie, ce dernier décrit une entreprise prête à accélérer la commercialisation d’un robot aux capacités potentiellement « dévastatrices », quitte à sacrifier les procédures de sécurité les plus élémentaires.

Figure AI réfute évidemment tout en bloc, assurant que Gruendel a été « licencié pour insuffisance professionnelle » et qualifiant ses déclarations de « mensonges que la société réfutera devant les tribunaux ». Le récit présenté dans la plainte a tout d’un scénario à suspense, avec des réunions ignorées, des avertissements balayés d’un revers de main, sans oublier la description de tests internes particulièrement alarmants.

Figure 03 robot

Une puissance physique… inquiétante

Selon Gruendel, le modèle 02 de Figure serait capable d’atteindre une force « plus de deux fois supérieure à celle nécessaire pour fracturer un crâne humain ». Lors d’un test, le robot aurait frappé « à une vitesse surhumaine », générant une force vingt fois supérieure au seuil de douleur. Il cite également un incident où la machine aurait perforé la porte d’un réfrigérateur à quelques centimètres d’un employé.

L’ingénieur affirme avoir réclamé un bouton d’arrêt d’urgence et un système de suivi des incidents, mais soutient que la direction aurait ignoré, minimisé, voire supprimé certaines mesures de sécurité, notamment parce qu’« elles ne plaisaient pas visuellement ».

Un secteur en pleine course, sous pression des investisseurs

Valorisée à 39 milliards de dollars après une série d’investissements massifs, Figure AI évolue dans un marché où la course au robot humanoïde domestique s’intensifie. Cette affaire soulève cependant une question cruciale : les ambitions technologiques fulgurantes peuvent-elles réellement coexister avec une culture de sécurité rigoureuse ? Il en va sans doute du niveau de confiance que le grand public sera prêt à mettre dans ces nouveaux jouets/compagnons technologiques.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Unitree robot gold medal Science

Unitree domine largement les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes

robot marathonien Science

Pour la première fois, des robots humanoïdes ont participé au semi-marathon de Pékin

UBTECH Science

UBTECH dévoile son impressionnante « armée » de robots humanoïdes prêts pour la livraison

th_pepper Hors-Sujet

Aldebaran : l’entreprise française de robotique serait au bord de la faillite

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Call of Duty Black Ops 7

Call of Duty Black Ops 7 se vend nettement moins bien que Battlefield 6

24 Nov. 2025 • 14:10
0 Jeux vidéo

C’est un séisme commercial que certains n’avaient pas vu venir, avec Call of Duty: Black Ops 7, dernier-né de la franchise la...

Steam Machine

Steam Machine : Valve avoue préparer une console au prix du marché PC

24 Nov. 2025 • 11:15
0 Matériel

L’annonce de la future Steam Machine par Valve a immédiatement agité l’industrie du jeu vidéo, mais une question restait...

Ubisoft Logo

Ubisoft : des résultats semestriels meilleurs que prévu et un investissement de Tencent de plus d’un milliard d’euros

24 Nov. 2025 • 9:45
0 Jeux vidéo

La suspension de la cotation avait suscité de nombreuses inquiétudes, mais finalement, il apparait que le retard dans la publication des...

Gmail Logo

Google dément utiliser vos e-mails sur Gmail pour entraîner son IA

24 Nov. 2025 • 8:38
4 Internet

Une rumeur tenace enflamme les réseaux sociaux et sites depuis quelques jours : Google aurait discrètement modifié ses conditions...

black friday week

🔥 [#BlackFridayWeek] 4ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

23 Nov. 2025 • 20:22
0 Promos

Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Publicité : Apple vante la chambre à vapeur de ses nouveaux iPhone 17 Pro… d’une façon très originale

Publicité : Apple vante la chambre à vapeur de ses nouveaux iPhone 17 Pro… d’une façon très originale

24 Nov. 2025 • 14:08

image de l'article Brevet : Apple planche sur des gestes contextuels pour ses futures lunettes AR et casques Vision Pro

Brevet : Apple planche sur des gestes contextuels pour ses futures lunettes AR et casques Vision Pro

24 Nov. 2025 • 12:55

image de l'article Apple TV illumine la Sphere de Las Vegas pour « F1 le film» et une promo Black Friday

Apple TV illumine la Sphere de Las Vegas pour « F1 le film» et une promo Black Friday

24 Nov. 2025 • 11:15

image de l'article CNN, important média sur Apple News, décide de quitter le service

CNN, important média sur Apple News, décide de quitter le service

24 Nov. 2025 • 10:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site