TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Données de santé : la France abandonne Microsoft, préférant un cloud souverain
Internet

Données de santé : la France abandonne Microsoft, préférant un cloud souverain

3 min.
7 Fév. 2026 • 8:00
0

Le Health Data Hub, à savoir le grand entrepôt français de données de santé pour la recherche, va quitter les data centers de Microsoft pour migrer vers un opérateur souverain non soumis aux lois américaines, ce qui impose un hébergement qualifié SecNumCloud. Dès lundi, la France lance la procédure de sélection avec un choix attendu fin mars 2026.

Microsoft Logo

Ce label SecNumCloud impose de ne pas être soumis à une législation extra-européenne. Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud se retrouvent automatiquement exclus en raison des lois d’extraterritorialité américaines. OVH, Cloud Temple et Sens (un consortium du groupe Thales utilisant la technologie cloud de Google) figurent parmi les candidats potentiels déjà qualifiés.

Un blocage systématique de la CNIL depuis 2019

Le choix initial de Microsoft a empoisonné le projet dès son lancement en 2019. La CNIL, gardienne des libertés numériques, n’a jamais donné son accord pour un transfert global des données de l’Assurance maladie vers le cloud de Microsoft, invoquant les risques d’intrusion des autorités américaines.

Réclamant un opérateur européen, la CNIL n’a autorisé jusqu’à maintenant que des transferts de données limités dans le temps et pour des projets précis. Cette approche fragmentée contredit la logique d’entrepôt de données exhaustif souhaitée au départ pour la Health Data Hub (qui a pour nom français « Plateforme des données de santé »).

Le Health Data Hub devait accueillir une copie de l’ensemble des données de santé des Français détenues par l’Assurance maladie pour devenir une ressource accessible aux scientifiques recherchant des données sur de longues périodes. Mais ce refus de transfert massif a empêché son décollage réel pendant sept ans.

Clara Chappaz, précédente ministre du Numérique, avait indiqué à l’Assemblée nationale en avril 2025 que le gouvernement « voulait enclencher un appel d’offres pour faire migrer le Health Data Hub chez un opérateur sécurisé ». Les trois ministres actuels, à savoir Stéphanie Rist (Santé), David Amiel (Réforme de l’État) et Anne Le Henanff (Numérique), ont formalisé cette décision dans un communiqué.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

France Travail Logo Internet

France Travail de nouveau piraté : vol des données de demandeurs d’emploi

France Travail Logo Internet

France Travail dément un piratage des données de 22 millions de Français

Microsoft logo Hors-Sujet

Microsoft licencie 10 % de ses employés en France

CAF Logo Internet

La CAF n’a pas été piratée, mais les données de millions de Français ont fuité

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

Les Français changent moins d’opérateur, malgré les forfaits sans engagement

6 Fév. 2026 • 19:50
0 Mobiles / Tablettes

La mobilité des abonnés mobiles français marque le pas malgré les forfaits sans engagement. Selon le dernier observatoire de...

Bitcoin Pieces

Le Bitcoin s’effondre et perd 50% de sa valeur d’il y a quelques mois à peine

6 Fév. 2026 • 19:30
0 Business

Le marché des cryptomonnaies traverse une zone de (très) fortes turbulences. Le bitcoin est ainsi brièvement passé sous les 63...

Flickr Logo

Flickr confirme un piratage avec le vol de données d’utilisateurs

6 Fév. 2026 • 18:47
0 Internet

Flickr a notifié ses utilisateurs d’une brèche de sécurité ayant exposé leurs noms réels, adresses e-mail...

Clair Obscur Expedition 33

Clair Obscur : Expedition 33 : les membres du studio faits Chevalier des Arts et des Lettres

6 Fév. 2026 • 18:30
0 Jeux vidéo

Après le fantastique succès critique et public de Clair Obscur : Expedition 33, après l’énorme moisson de prix...

Nvidia GeForce RTX 5090 Carte Graphique GPU

Tout pour l’IA : NVIDIA met le gaming en pause et ne sortirait aucune nouvelle carte graphique en 2026

6 Fév. 2026 • 17:00
2 Actu OS

Selon plusieurs sources industrielles concordantes, NVIDIA ne lancerait aucune nouvelle carte graphique grand public cette année. Une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple célèbre Safari qui a fait un bond pour la compatibilité Web entre navigateurs

Apple célèbre Safari qui a fait un bond pour la compatibilité Web entre navigateurs

7 Feb. 2026 • 7:00

image de l'article Apple va autoriser les chabots IA vocaux sur CarPlay, en plus de Siri

Apple va autoriser les chabots IA vocaux sur CarPlay, en plus de Siri

6 Feb. 2026 • 20:50

image de l'article Les ventes d’iPhone atteignent un niveau record aux États-Unis

Les ventes d’iPhone atteignent un niveau record aux États-Unis

6 Feb. 2026 • 20:33

image de l'article WWDC 2026 : le Swift Student Challenge d’Apple débute aujourd’hui

WWDC 2026 : le Swift Student Challenge d’Apple débute aujourd’hui

6 Feb. 2026 • 18:21

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site