KultureGeek Hors-Sujet Microsoft licencie 10 % de ses employés en France
Hors-Sujet

Microsoft licencie 10 % de ses employés en France

1 Sep. 2025 • 18:34
0

Les importants licenciements annoncés par Microsoft concernent également la France, au point que 10 % des employés de la division française vont perdre leur emploi. Cela représente environ 200 personnes.

Microsoft Logo

Microsoft taille dans ses effectifs en France

La première vague de licenciements de Microsoft a été annoncée en mai, cela a touché 6 000 emplois dans le monde. La seconde vague a été en juillet, avec cette fois la suppression de 9 000 emplois. Cela représente un total de 6 % des effectifs.

De son côté, Microsoft France a engagé un plan de départ concernant 10 % de ses effectifs, le tout via une rupture conventionnelle collective (RCC). « L’objectif est d’atteindre une organisation cible plus réduite en s’appuyant sur de la mobilité interne ou des départs volontaires. Ce mécanisme [de RCC] est plus protecteur pour les salariés que ce qui peut être fait par le groupe dans d’autres pays », a indiqué une source syndicale à L’Informé.

Il faut savoir que la plupart des employés français sont au siège de Microsoft France qui se situe à Issy-les-Moulineaux, à proximité de Paris. Le reste est dans des agences réparties sur le territoire. De plus, on apprend que les premières réunions avec les partenaires sociaux ont débuté au début du mois de juin et les salariés intéressés par le plan de départ ont jusqu’à fin octobre pour se manifester auprès de la direction.

Microsoft France a confirmé les licenciements, expliquant devoir ajuster ses effectifs « aux exigences prévisionnelles stratégiques et business et d’améliorer l’efficacité opérationnelle tout en positionnant l’entreprise pour une croissance à long terme ».

