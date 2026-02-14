TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Microsoft confirme divorcer progressivement d’OpenAI pour l’IA
Internet

Microsoft confirme divorcer progressivement d’OpenAI pour l’IA

3 min.
14 Fév. 2026 • 9:00
0

Mustafa Suleyman, directeur de l’intelligence artificielle chez Microsoft, annonce que l’entreprise vise une « véritable auto-suffisance en matière d’IA » en développant ses propres modèles. Cette stratégie s’appuie sur l’accord révisé d’octobre 2025 autorisant Microsoft à poursuivre sa propre AGI (intelligence artificielle générale) tout en conservant 27 % d’OpenAI et l’accès à ses modèles jusqu’à 2032.

OpenAI Microsoft Logos

Les modèles OpenAI alimentent encore Copilot, l’assistant IA grand public de Microsoft, ainsi que des fonctionnalités intégrées à Office et Azure. Mais la dépendance à un fournisseur unique expose Microsoft à des risques : tout problème chez OpenAI affecterait directement les produits de Microsoft qui en dépendent. Développer des modèles de pointe optimisés pour Copilot, Office et Azure confère à Microsoft une flexibilité stratégique et une efficacité financière accrues.

Mustafa Suleyman justifie ce virage dans une interview au Financial Times :

Il y a trois ou quatre mois, après avoir renégocié notre partenariat, nous avons décidé que c’était le moment de concrétiser une véritable auto-suffisance en matière d’IA. Après tout, il s’agit de la technologie la plus importante de notre époque.

Cette déclaration n’annonce pas un divorce complet, du moins pas pour tout de suite. OpenAI demeure le partenaire principal de Microsoft pour de nombreuses applications, mais la diversification protège contre des scénarios indésirables comme une défaillance technique d’OpenAI, des tensions relationnelles ou un changement stratégique brutal du partenaire.

Une diversification vers plusieurs fournisseurs IA déjà en marche

Microsoft exécute déjà cette stratégie diversifiée en rémunérant Anthropic pour héberger son modèle Claude sur Azure, rejoignant Llama de Meta, Mistral AI et d’autres fournisseurs. Parallèlement, l’entreprise investit massivement dans ses propres modèles, notamment MAI.

Cette approche multi-sources transforme Microsoft en orchestrateur de modèles plutôt qu’en client captif. L’entreprise peut basculer entre fournisseurs selon les performances, les coûts ou les besoins spécifiques de chaque produit, éliminant le risque de point de défaillance unique qui caractérise actuellement sa relation avec OpenAI.

Une infrastructure titanesque pour supporter l’indépendance

Concrétiser l’auto-suffisance en matière d’IA nécessite une infrastructure colossale que Microsoft déploie rapidement. L’entreprise a présenté Maia 200, sa puce d’accélération IA maison, et construit le réseau de data centers Fairwater, abritant certains des superordinateurs les plus puissants au monde.

Ces investissements matériels représentent des centaines de milliards de dollars à l’échelle de l’industrie. Microsoft choisit délibérément de ne pas miser uniquement sur OpenAI, s’assurant d’émerger victorieux quel que soit le scénario :

  • si OpenAI domine, Microsoft profite de ses 27 % et de son accès prioritaire
  • si un concurrent émerge, Microsoft dispose d’alternatives
  • si les modèles maison triomphent, Microsoft contrôle la chaîne complète

Cette stratégie d’assurance tous risques reflète l’incertitude fondamentale entourant l’IA générative, où les leaders actuels peuvent être détrônés en quelques trimestres par une percée inattendue.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT Publicites Contenus Sponsorises Internet

ChatGPT va bientôt afficher des publicités, confirme OpenAI

Sam Altman Jony Ive Matériel

OpenAI confirme que son premier appareil grand-public arrivera cette année

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT s’intègre à Gmail, le calendrier, Dropbox, Microsoft Teams et plus

Microsoft Copilot Logo Actu OS

Microsoft mise sur Anthropic pour Office 365, au détriment d’OpenAI

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Android 17 Logo

La bêta d’Android 17 est (réellement) disponible

13 Fév. 2026 • 21:48
0 Mobiles / Tablettes

Après un faux départ il y a 48 heures, Google rend disponible au téléchargement la première bêta d’Android...

Instagram Logo Icone

Le patron d’Instagram refuse de parler d’addiction après un usage de 16 heures

13 Fév. 2026 • 20:58
0 Internet

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a qualifié d’« usage problématique » mais non d’« addiction...

Sophie Adenot

Sophie Adenot en orbite : l’astronaute française se dirige vers l’ISS

13 Fév. 2026 • 20:30
0 Science

Mission accomplie pour Sophie Adenot. Après plusieurs jours d’attente liés aux conditions météorologiques, la nouvelle...

Google Logo Icone Application

Google visé par une enquête en Europe sur la manipulation des enchères publicitaires

13 Fév. 2026 • 20:16
0 Internet

La Commission européenne soupçonne Google d’augmenter artificiellement le prix de clôture des enchères publicitaires sur...

John Wick

State of Play : un jeu John Wick annoncé ; Keanu Reeves et Chad Stahelski impliqués

13 Fév. 2026 • 19:12
0 Jeux vidéo

La franchise John Wick s’apprête à franchir un nouveau cap. Lors du State of Play de ce jeudi 12 février, un jeu vidéo...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple semble enterrer la marque iWork, préférant le Creator Studio

Apple semble enterrer la marque iWork, préférant le Creator Studio

14 Feb. 2026 • 8:00

image de l'article Apple Music tacle Spotify après sa hausse des prix

Apple Music tacle Spotify après sa hausse des prix

14 Feb. 2026 • 7:00

image de l'article AirDrop entre iPhone et Android : le support s’étend aux Pixel 9

AirDrop entre iPhone et Android : le support s’étend aux Pixel 9

13 Feb. 2026 • 20:45

image de l'article Apple étudie la manière dont nous voulons interagir avec les agents intelligents

Apple étudie la manière dont nous voulons interagir avec les agents intelligents

13 Feb. 2026 • 20:12

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site