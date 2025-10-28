TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet OpenAI achève sa restructuration et redéfinit son partenariat avec Microsoft
Hors-Sujet

OpenAI achève sa restructuration et redéfinit son partenariat avec Microsoft

28 Oct. 2025 • 19:12
0

OpenAI a annoncé la finalisation de sa restructuration, une opération qui cimente sa structure hybride et clarifie ses liens avec son principal partenaire, Microsoft. Valorisé à 500 milliards de dollars, le créateur de ChatGPT est désormais scindé en une fondation à but non lucratif contrôlant une entité commerciale, tout en modifiant en profondeur les termes de son alliance stratégique.

ChatGPT OpenAI Logos

Une structure hybride pour concilier mission et profit

La nouvelle organisation sépare les activités d’OpenAI en deux entités distinctes. L’organisation à but non lucratif, baptisée OpenAI Foundation, détiendra 26 % de la branche commerciale, une participation évaluée à 130 milliards de dollars. Cette dernière, nommée OpenAI Group PBC, est une « public benefit corporation » (statut juridique américain pour les entreprises à but lucratif ) dont le capital est également partagé entre Microsoft (27 %, pour un investissement valorisé à 135 milliards de dollars) et les employés et investisseurs historiques (47 %).

Ce modèle est le fruit d’une longue réflexion. Après avoir envisagé de devenir une entreprise purement commerciale en 2024, OpenAI a fait marche arrière suite à la pression d’anciens employés et d’acteurs de la société civile. L’objectif est clair : « Plus OpenAI réussira en tant qu’entreprise, plus la participation de la fondation aura de la valeur, que celle-ci utilisera pour financer son travail philanthropique », a déclaré OpenAI.

Un partenariat avec Microsoft révisé

La restructuration s’accompagne d’une nouvelle négociation du partenariat avec Microsoft. OpenAI s’est engagé à acheter pour 250 milliards de dollars des services cloud Azure supplémentaires. En contrepartie, Microsoft perd son droit de premier refus pour être le fournisseur exclusif de puissance de calcul, offrant plus de flexibilité à OpenAI.

OpenAI Microsoft Logos

Plusieurs autres clauses stratégiques ont été ajoutées, notamment concernant la course à l’AGI (intelligence artificielle générale).

  • La reconnaissance de l’atteinte de l’AGI devra être validée par un panel d’experts indépendants, mettant fin à l’accord de partage des revenus actuel.
  • Microsoft est désormais libre de poursuivre le développement de l’AGI de son côté ou avec d’autres partenaires.
  • OpenAI peut également collaborer avec des tiers pour le développement de certains produits.
  • Enfin, les droits de propriété intellectuelle de Microsoft sur les modèles et produits d’OpenAI (hors matériel) sont étendus jusqu’en 2032, y compris pour les modèles post-AGI.

Une fondation pour financer les avancées sur l’IA

Cette nouvelle structure permet à OpenAI de renouer avec sa mission originelle. L’OpenAI Foundation a déjà annoncé un engagement initial de 25 milliards de dollars destiné à financer des percées dans le domaine de la santé et des solutions techniques pour assurer la résilience des intelligences artificielles.

« Alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre de notre partenariat, les deux entreprises sont mieux positionnées que jamais pour continuer à créer d’excellents produits qui répondent aux besoins du monde réel », a déclaré Microsoft, saluant une alliance qui ouvre de « nouvelles opportunités pour tous ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

justice Hors-Sujet

Le régulateur britannique valide l’accord financier entre Microsoft et OpenAI

OpenAI Microsoft Logos Hors-Sujet

Même sous Trump, la FTC intensifie son enquête antitrust sur les liens entre Microsoft et OpenAI

Microsoft Copilot Logo Actu OS

Microsoft mise sur Anthropic pour Office 365, au détriment d’OpenAI

Dollars Hors-Sujet

40 milliards de dollars : Microsoft, Nvidia, Google et OpenAI investissent au Royaume-Uni

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Fitbit Inspire 3 Versa 4 Sense 2

Google confirme que de nouveaux appareils Fitbit seront disponibles en 2026

28 Oct. 2025 • 19:43
0 Matériel

Les rumeurs se sont plantées : Google a officiellement annoncé que de « nouveaux matériels Fitbit » seront lancés...

Deux trous noirs

Une étoile « dévorée » révèle un trou noir caché loin du centre de sa galaxie

28 Oct. 2025 • 19:20
0 Science

Une équipe internationale d’astronomes a observé un phénomène cosmique inédit, soit une explosion radio...

Free TV Logo

Free TV : Free s’étonne des critiques de TF1 et France Télévisions

28 Oct. 2025 • 17:57
3 Hors-Sujet

Free a réagi aux récentes critiques de TF1 et France Télévisions concernant la présence de leurs chaînes sur Free...

Battlefield REDSEC

Battlefield REDSEC : le battle royal gratuit est disponible, tout ce qu’il faut savoir

28 Oct. 2025 • 16:43
0 Jeux vidéo

Battlefield REDSEC, une version battle royale gratuite de Battlefield 6, est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Ce...

Intelligence Artificielle Robot

OpenAI : 1 million de personnes par semaine parleraient de suicide avec l’IA

28 Oct. 2025 • 15:15
0 Internet

OpenAI, par la voix de son CEO Sam Altman, révélé de nouvelles données mettant en lumière un phénomène...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple va proposer des écrans OLED sur les MacBook Air, iPad Air et iPad mini

Apple va proposer des écrans OLED sur les MacBook Air, iPad Air et iPad mini

28 Oct. 2025 • 22:15

image de l'article Release candidate pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1

Release candidate pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1

28 Oct. 2025 • 21:12

image de l'article Apple accuse Oppo d’espionnage industriel via un ex-ingénieur

Apple accuse Oppo d’espionnage industriel via un ex-ingénieur

28 Oct. 2025 • 20:31

image de l'article Apple veut mettre fin à la plainte de Fintiv pour Apple Pay

Apple veut mettre fin à la plainte de Fintiv pour Apple Pay

28 Oct. 2025 • 19:52

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site