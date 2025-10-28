OpenAI achève sa restructuration et redéfinit son partenariat avec Microsoft

OpenAI a annoncé la finalisation de sa restructuration, une opération qui cimente sa structure hybride et clarifie ses liens avec son principal partenaire, Microsoft. Valorisé à 500 milliards de dollars, le créateur de ChatGPT est désormais scindé en une fondation à but non lucratif contrôlant une entité commerciale, tout en modifiant en profondeur les termes de son alliance stratégique.

Une structure hybride pour concilier mission et profit

La nouvelle organisation sépare les activités d’OpenAI en deux entités distinctes. L’organisation à but non lucratif, baptisée OpenAI Foundation, détiendra 26 % de la branche commerciale, une participation évaluée à 130 milliards de dollars. Cette dernière, nommée OpenAI Group PBC, est une « public benefit corporation » (statut juridique américain pour les entreprises à but lucratif ) dont le capital est également partagé entre Microsoft (27 %, pour un investissement valorisé à 135 milliards de dollars) et les employés et investisseurs historiques (47 %).

Ce modèle est le fruit d’une longue réflexion. Après avoir envisagé de devenir une entreprise purement commerciale en 2024, OpenAI a fait marche arrière suite à la pression d’anciens employés et d’acteurs de la société civile. L’objectif est clair : « Plus OpenAI réussira en tant qu’entreprise, plus la participation de la fondation aura de la valeur, que celle-ci utilisera pour financer son travail philanthropique », a déclaré OpenAI.

Un partenariat avec Microsoft révisé

La restructuration s’accompagne d’une nouvelle négociation du partenariat avec Microsoft. OpenAI s’est engagé à acheter pour 250 milliards de dollars des services cloud Azure supplémentaires. En contrepartie, Microsoft perd son droit de premier refus pour être le fournisseur exclusif de puissance de calcul, offrant plus de flexibilité à OpenAI.

Plusieurs autres clauses stratégiques ont été ajoutées, notamment concernant la course à l’AGI (intelligence artificielle générale).

La reconnaissance de l’atteinte de l’AGI devra être validée par un panel d’experts indépendants, mettant fin à l’accord de partage des revenus actuel.

Microsoft est désormais libre de poursuivre le développement de l’AGI de son côté ou avec d’autres partenaires.

OpenAI peut également collaborer avec des tiers pour le développement de certains produits.

Enfin, les droits de propriété intellectuelle de Microsoft sur les modèles et produits d’OpenAI (hors matériel) sont étendus jusqu’en 2032, y compris pour les modèles post-AGI.

Une fondation pour financer les avancées sur l’IA

Cette nouvelle structure permet à OpenAI de renouer avec sa mission originelle. L’OpenAI Foundation a déjà annoncé un engagement initial de 25 milliards de dollars destiné à financer des percées dans le domaine de la santé et des solutions techniques pour assurer la résilience des intelligences artificielles.

« Alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre de notre partenariat, les deux entreprises sont mieux positionnées que jamais pour continuer à créer d’excellents produits qui répondent aux besoins du monde réel », a déclaré Microsoft, saluant une alliance qui ouvre de « nouvelles opportunités pour tous ».