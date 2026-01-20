TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Le groupe informatique Capgemini vise 2 400 suppressions d’emplois en France, préférant l’IA
Business Tech

Le groupe informatique Capgemini vise 2 400 suppressions d’emplois en France, préférant l’IA

3 min.
20 Jan. 2026 • 22:05
0

Capgemini a dévoilé aujourd’hui un projet de réorganisation pouvant entraîner la suppression de 2 400 emplois en France, justifiant cette décision par un environnement économique complexe et la nécessité d’une mutation technologique. Ce plan, qui repose sur le volontariat, doit permettre au groupe de s’adapter au ralentissement de la demande tout en investissant massivement dans l’intelligence artificielle.

Capgemini Logo

L’entreprise de services numériques entend réduire la voilure sur ses métiers historiques pour se concentrer sur les secteurs porteurs. La direction a précisé que ce redimensionnement concernerait environ 7 % des 35 000 collaborateurs présents en France. Pour atteindre cet objectif, le géant de l’informatique privilégie la méthode douce : il n’y aura pas de licenciements secs, mais un dispositif de rupture conventionnelle collective proposé aux salariés souhaitant quitter la structure.

En parallèle des départs, Capgemini mise sur la mobilité interne. Le groupe offrira aux employés des filières en déclin la possibilité de se former pour rejoindre des métiers d’avenir. Cette stratégie de reconversion vise à basculer les compétences vers les pôles de croissance actuels de l’entreprise, à savoir le cloud, la gestion des données et les technologies d’intelligence artificielle.

Le secteur industriel pèse sur l’activité européenne

Cette annonce intervient dans un climat financier en demi-teinte. Bien que Capgemini ait relevé ses objectifs annuels et ait enregistré une hausse de 2,9 % de son chiffre d’affaires mondial au troisième trimestre, la dynamique s’essouffle en Europe. L’activité en France et en Europe subit le contrecoup d’une « faiblesse persistante du secteur de l’industrie », avec un ralentissement notable des investissements dans l’automobile.

L’entreprise, qui emploie près de 355 000 personnes à l’échelle mondiale, doit désormais ouvrir des discussions avec les représentants du personnel pour fixer les conditions de ce plan. Les syndicats affichent déjà leur préoccupation face au manque de détails concrets. Yacine Baghou, cosecrétaire général de la CGT Capgemini, a souligné auprès de l’AFP qu’ils n’ont pour l’heure « aucune visibilité sur la répartition de ce volume de postes à supprimer dans les différents secteurs métiers de l’entreprise, ni sur leur répartition géographique ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nokia Logo Business

Nokia France va bien supprimer plus de 400 emplois

Microsoft logo Hors-Sujet

Microsoft licencie 10 % de ses employés en France

Nokia Logo Hors-Sujet

Nokia veut supprimer plus de 400 emplois en France

Amazon Carton Logo Hors-Sujet

Amazon annonce avoir 25 000 employés en France pour ses 25 ans

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Bouygues Telecom Nouvelle Bbox Wi-Fi 7 2026

Bouygues Telecom lance une nouvelle Bbox Wi-Fi 7

20 Jan. 2026 • 20:12
0 Matériel

En plus de la Bbox 5G Wi-Fi 7 et de la Bbox Extra, Bouygues Telecom a lancé aujourd’hui une nouvelle Bbox Wi-Fi 7. Contrairement aux...

Sony Bravia

Sony confie la majorité de Bravia à TCL : un tournant pour le marché des téléviseurs

20 Jan. 2026 • 19:49
3 Business

Sony amorce un virage majeur dans son activité téléviseurs. Le groupe japonais vient en effet d’annoncer la création...

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 : le mod VR retiré après une procédure juridique… mais tout n’est peut-être pas perdu

20 Jan. 2026 • 19:20
0 Jeux vidéo

Après la valse des fermetures de studios chez Meta, la communauté VR vient de subir une mauvaise nouvelle de plus : le célèbre...

Spotify Livres Audio

Spotify prépare la synchronisation entre livres audio et livres papier

20 Jan. 2026 • 18:58
0 Mobiles / Tablettes

Spotify travaille sur Page Match, une fonction qui permet aux utilisateurs de livres audio de reprendre leur lecture là où ils l’ont...

soldes

[#Soldes] Les promos High-Tech du 20 janvier

20 Jan. 2026 • 18:18
0 Actu OS

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met à jour le firmware pour le Magic Keyboard des iPad Pro et iPad Air

Apple met à jour le firmware pour le Magic Keyboard des iPad Pro et iPad Air

20 Jan. 2026 • 20:58

image de l'article FaceTime : Apple est attaqué en justice pour violation de brevet avec la correction du regard

FaceTime : Apple est attaqué en justice pour violation de brevet avec la correction du regard

20 Jan. 2026 • 20:37

image de l'article La justice française autorise Apple à maintenir son système anti-pistage ATT

La justice française autorise Apple à maintenir son système anti-pistage ATT

20 Jan. 2026 • 19:26

image de l'article iPhone 18 Pro et Dynamic Island compacte : les rumeurs convergent

iPhone 18 Pro et Dynamic Island compacte : les rumeurs convergent

20 Jan. 2026 • 18:27

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site