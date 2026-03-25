Google lance Lyria 3 Pro qui génère des musiques IA plus longues

Un mois après Lyria 3, Google dévoile Lyria 3 Pro, un modèle de génération musicale par intelligence artificielle capable de produire des musiques de trois minutes, contre 30 secondes auparavant. La mise à jour apporte aussi une compréhension plus fine de la structure d’un morceau.

Google continue avec la génération de musiques par IA

Lyria 3 Pro reconnaît désormais les éléments constitutifs d’un morceau : intros, couplets, refrains et ponts peuvent être spécifiés directement dans le prompt. Google décrit cela comme une meilleure maîtrise créative et une personnalisation accrue par rapport à Lyria 3. Sur la question de l’inspiration artistique, la firme assure que le modèle IA ne reproduit pas le style d’un artiste, mais que si un nom est mentionné dans le prompt, il en tire « une large inspiration » pour générer la piste. Toutes les créations, qu’elles proviennent de Lyria 3 ou de Lyria 3 Pro, reçoivent automatiquement un marquage SynthID pour signaler que cela a été généré par IA.

Google déploie Lyria 3 Pro sur plusieurs plateformes simultanément. Pour le grand public, c’est disponible dans l’application Gemini, mais réservé aux abonnés payants. En ce qui concerne la création vidéo et la production musicale, c’est intégré à Google Vids et à ProducerAI, un outil de production musicale IA que Google a acquis le mois dernier. Aussi, c’est accessible via Vertex AI (en préversion publique), via l’API Gemini et Google AI Studio.

Pour l’entraînement du modèle, Google précise avoir utilisé des données issues de partenaires ainsi que des données autorisées provenant de YouTube et de ses propres services. Ce lancement intervient dans un contexte où l’industrie musicale cherche à encadrer la prolifération du contenu généré par IA. Cette semaine, Spotify a lancé des outils permettant aux artistes de vérifier les titres publiés sous leur nom, tandis que Deezer a déployé une solution d’identification de la musique IA destinée à d’autres services de streaming.