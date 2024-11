Instagram propose de repartir de zéro pour vos recommandations

Meta annonce la mise en place d’un nouvel outil sur Instagram qui permet aux utilisateurs de réinitialiser leur algorithme afin de répartir de zéro au niveau des recommandations. Cela concerne la partie Explorer, les Reels et le fil principal.

En activant une nouvelle option qui est en cours de déploiement, vous pouvez réinitialiser vos recommandations, comme si vous veniez de créer votre compte. Vos recommandations commenceront à se personnaliser au fil du temps, en affichant de nouveaux contenus en fonction des contenus et des comptes avec lesquels vous interagissez. Lors de la réinitialisation, vous aurez également la possibilité de passer en revue les comptes que vous suivez et de supprimer ceux qui partagent des contenus que vous ne souhaitez plus voir.

Cette nouveauté d’Instagram se veut d’abord disponible sous forme de test. Elle arrivera progressivement chez l’ensemble des utilisateurs. Le déploiement devrait se faire sur plusieurs semaines. Il est donc normal que vous ne l’ayez pas forcément aujourd’hui.

Meta dit viser notamment les adolescents qui ont des goûts évoluant au fil des années. Ce qu’ils ont aimé à une époque pourrait ne plus leur plaire aujourd’hui, d’où l’intérêt de repartir de zéro sur les recommandations. Mais l’outil ne sera pas réservé qu’à eux, tout le monde pourra en profiter. De même, ils pourront passer en revue certains comptes et décider de se désabonner si nécessaire.