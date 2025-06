HDMI 2.2 : la norme est finalisée avec de la 16K à 60 Hz

Le HDMI Forum lance officiellement la spécification HDMI 2.2 auprès des fabricants, après son annonce au CES 2025 en janvier. Cette avancée promet de meilleures performances vidéos avec les câbles Ultra96, notamment de la 16K à 60 Hz.

De meilleures performances pour la vidéo du futur

La norme HDMI 2.1, avec ses câbles Ultra High Speed, offre une bande passante maximale de 48 Gbps, supportant des résolutions jusqu’à 10K et des taux de rafraîchissement de 120 Hz en 4K. HDMI 2.2 repousse ces limites avec une bande passante doublée à 96 Gbps grâce aux câbles Ultra96. Cela permet des résolutions et des fréquences impressionnantes : 4K à 480 Hz, 8K à 240 Hz, 10K à 120 Hz et même 16K à 60 Hz. De plus, la norme gère des formats vidéo non compressés en 10 et 12 bits pour la 8K à 60 Hz et la 4K à 240 Hz.

Cependant, le contenu natif en 8K reste rare et la 16K n’est pas attendue de sitôt chez les fournisseurs de câbles ou les fabricants de consoles. Lancée en 2017, la norme HDMI 2.1 n’est toujours pas pleinement exploitée par les fabricants. HDMI 2.2 se positionne donc comme une solution d’avenir, garantissant une compatibilité avec les technologies émergentes pour les années futures.

Une simplification pour les consommateurs

Le HDMI Forum veut faciliter le choix des câbles pour les utilisateurs. Actuellement, les dénominations comme Standard, High Speed, Premium High Speed et Ultra High Speed manquent de clarté sur leurs capacités. Avec HDMI 2.2, le nom Ultra96 indique clairement une compatibilité avec la nouvelle norme et une bande passante jusqu’à 96 Gbps.

En outre, HDMI 2.2 propose le protocole d’indication de latence (LIP), dévoilé en janvier. Ce dernier améliore la synchronisation audio et vidéo, particulièrement dans les configurations où le signal transite par une barre de son ou un récepteur AV avant d’atteindre un téléviseur ou un projecteur.

Bien que le calendrier d’adoption par les fabricants reste incertain, les premiers câbles Ultra96 pourraient arriver d’ici fin 2025.