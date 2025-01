HDMI 2.2 : la norme est officialisée avec 96 Gbps de bande passante

Comme attendu, le HDMI Forum a dévoilé la nouvelle spécification HDMI 2.2 lors du CES 2025, marquant une avancée dans le domaine des câbles et des équipements audio-visuels. Cette nouvelle norme augmente considérablement la bande passante, atteignant 96 Gbps, permettant ainsi d’offrir des résolutions plus élevées et des taux de rafraîchissement plus rapides, notamment pour des écrans de plus grande taille.

Présentation du HDMI 2.2

Parmi les améliorations apportées, la norme HDMI 2.2 supporte désormais des résolutions allant jusqu’à 10K à 120 Hz, avec des exemples concrets comme du 8K à 240 Hz et du 4K à 480 Hz. Si la prise en charge du 4K à 120 Hz est déjà courante avec les câbles HDMI actuels, l’adoption de ces nouvelles capacités pourrait cependant rester limitée en raison du manque de contenu natif 8K disponible.

Une des nouveautés de cette version est l’ajout du Latency Indication Protocol (LIP), conçu pour améliorer la synchronisation audio et vidéo, notamment dans des configurations complexes avec des récepteurs AV ou des barres de son. Bien que la norme HDMI 2.1 et le système eARC aient déjà apporté des solutions aux problèmes de synchronisation, HDMI 2.2 semble offrir une solution encore plus efficace pour éviter ces désagréments.

Cependant, cette mise à jour s’accompagne d’un nouveau câble, l’Ultra96, nécessaire pour exploiter pleinement les capacités du HDMI 2.2. Ce câble sera facilement identifiable grâce à un marquage spécifique pour prévenir la contrefaçon, une préoccupation sur laquelle le HDMI Forum semble avoir anticipé des difficultés logistiques liées à des tarifs.

Attendue pour la première moitié de l’année 2025, cette norme sera accessible à tous les utilisateurs ayant déjà adopté un équipement compatible HDMI 2.x. Toutefois, il sera essentiel que les téléviseurs et périphériques externes soient également compatibles avec HDMI 2.2 pour profiter de cette nouvelle bande passante.