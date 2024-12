HDMI 2.2 : la nouvelle norme sera annoncée au CES 2025

Le HDMI Forum, à savoir l’organisme qui gère le HDMI, dévoilera la version 2.2 de la norme en janvier lors du CES 2025. Ce sera l’occasion d’avoir plusieurs améliorations.

Le HDMI 2.2 a été évoqué par le HDMI Forum auprès de certains médias, dont Computerbase en Allemagne. Le groupe a indiqué :

Le HDMI Forum annoncera une nouvelle version de la spécification HDMI. La nouvelle spécification, qui intègre la technologie HDMI de nouvelle génération et une bande passante plus large, permettra d’obtenir une variété de résolutions et de taux de rafraîchissement plus élevés, et sera prise en charge par un nouveau câble HDMI. Les nouvelles technologies offrent des options de qualité supérieure aux producteurs de contenu tels que les studios de télévision, de cinéma et de jeux, aujourd’hui et à l’avenir, tout en permettant de multiples plates-formes de distribution.