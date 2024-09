Instagram met en place des comptes pour les adolescents avec des protections

Instagram annonce la mise en place de comptes spécifiques pour les adolescents, avec pour vocation de leur proposer des protections supplémentaires étant donné qu’ils sont mineurs. C’est aussi un moyen de rassurer (un peu) les parents.

Des comptes adolescents chez Instagram

Instagram assure que les protections en place avec les comptes pour adolescents « sont conçues pour répondre aux principales préoccupations des parents, notamment en ce qui concerne les personnes avec lesquelles leurs adolescents discutent en ligne, les contenus qu’ils voient et la question de savoir si leur temps est bien utilisé ».

Les protections sont activées pour les adolescents, voici ce que l’on retrouve :

Comptes privés : avec les comptes privés par défaut, les adolescents doivent accepter les nouveaux abonnés et les personnes qui ne les suivent pas ne peuvent pas voir leur contenu ni interagir avec eux.

: avec les comptes privés par défaut, les adolescents doivent accepter les nouveaux abonnés et les personnes qui ne les suivent pas ne peuvent pas voir leur contenu ni interagir avec eux. Restrictions de messagerie : les adolescents auront les paramètres de messagerie les plus stricts, de sorte qu’ils ne pourront recevoir de messages que des personnes qu’ils suivent ou avec lesquelles ils sont déjà en contact.

: les adolescents auront les paramètres de messagerie les plus stricts, de sorte qu’ils ne pourront recevoir de messages que des personnes qu’ils suivent ou avec lesquelles ils sont déjà en contact. Restrictions sur les contenus sensibles : les adolescents auront automatiquement la configuration la plus restrictive du contrôle des contenus sensibles d’Instagram, qui limite le type de contenu sensible (comme les contenus montrant des personnes en train de se battre ou faisant la promotion de procédures cosmétiques) que les jeunes peuvent voir dans des endroits tels qu’Explorer et Reels.

: les adolescents auront automatiquement la configuration la plus restrictive du contrôle des contenus sensibles d’Instagram, qui limite le type de contenu sensible (comme les contenus montrant des personnes en train de se battre ou faisant la promotion de procédures cosmétiques) que les jeunes peuvent voir dans des endroits tels qu’Explorer et Reels. Interactions limitées : les adolescents ne peuvent être marqués ou mentionnés que par les personnes qu’ils suivent. Instagram activera également automatiquement la version la plus restrictive de sa fonction anti-harcèlement afin de filtrer les mots et les phrases offensants dans les commentaires et les demandes de messages privés des adolescents.

: les adolescents ne peuvent être marqués ou mentionnés que par les personnes qu’ils suivent. Instagram activera également automatiquement la version la plus restrictive de sa fonction anti-harcèlement afin de filtrer les mots et les phrases offensants dans les commentaires et les demandes de messages privés des adolescents. Rappels de limites de temps : les adolescents recevront des notifications leur indiquant de quitter l’application après 60 minutes chaque jour.

: les adolescents recevront des notifications leur indiquant de quitter l’application après 60 minutes chaque jour. Activation du mode veille : le mode veille sera activé entre 22 heures et 7 heures du matin, ce qui mettra les notifications en sourdine pendant la nuit et enverra des réponses automatiques aux messages de détresse.

Une disponibilité dans quelques pays au lancement

Instagram va commencer à créer des comptes adolescents pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants ayant moins de 18 ans, ce qui aura une incidence sur la manière dont des dizaines de millions de jeunes interagissent avec la plateforme. Seuls les utilisateurs ayant 16 ans et plus peuvent assouplir certains des paramètres.

Les comptes pour adolescents concernent pour l’instant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie. C’est en place dès maintenant pour les comptes créés à partir d’aujourd’hui. La bascule se fera progressivement pour les comptes existants.