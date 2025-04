Meta va utiliser les contenus publics des utilisateurs européens pour entraîner son IA

Meta a annoncé aujourd’hui une évolution dans sa stratégie en matière d’intelligence artificielle : les contenus publics de ses utilisateurs européens pourront désormais servir à entraîner ses modèles d’IA générative. Cette décision concerne l’ensemble de ses plateformes, dont Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp.

Les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne seront prochainement informés via une notification. Celle-ci comprendra un lien vers un formulaire permettant de refuser cette utilisation. « Les personnes basées dans l’UE qui utilisent nos plateformes peuvent choisir de s’opposer à ce que leurs données soient utilisées à des fins d’entraînement », a précisé l’entreprise dans un communiqué.

En pratique, les publications et commentaires publics, comme les légendes Instagram, pourront être utilisés. S’ajoutent également les échanges avec Meta AI, le chatbot lancé fin mars dans l’UE. En revanche, les messages privés ainsi que les comptes des mineurs ne sont pas concernés, selon Meta.

Ce changement intervient dans un contexte réglementaire européen strict. Le lancement de Meta AI dans l’UE avait d’ailleurs été retardé de plus d’un an, en raison du RGPD et d’autres régulations sur le numérique. Aujourd’hui, Meta s’appuie sur une décision du Comité européen de la protection des données. Ce dernier a jugé en décembre que l’intérêt légitime pouvait constituer une base légale suffisante pour utiliser certaines données personnelles dans le cadre du développement de l’IA.

L’entreprise continue ainsi d’adapter ses pratiques pour concilier innovation technologique et conformité aux exigences européennes.