Discord dit que la plupart des utilisateurs éviteront la vérification de l’âge

Discord publie une mise au point sur son dispositif de vérification d’âge et affirme que la plupart des utilisateurs pourront continuer à utiliser la plateforme sans scan de visage ni pièce d’identité. Cela s’explique par une prédiction d’âge basée sur des signaux déjà disponibles. En revanche, si le modèle ne parvient pas à estimer l’âge de façon suffisamment fiable, un selfie vidéo ou un document d’identité peut être requis pour prouver que l’utilisateur est majeur.

Discord veut rassurer les utilisateurs sur la vérification de l’âge

Cette clarification répond aux questions et aux réactions apparues après l’annonce d’une exigence de vérification d’âge à l’échelle mondiale dès le mois prochain. Discord cherche à cadrer le périmètre en réservant certaines expériences aux adultes, sans imposer une étape lourde à tout le monde.

Discord résume sa position et insiste sur quelques points.

Discord n’exige pas que tout le monde effectue un scan du visage ou soumette une pièce d’identité pour utiliser Discord.

La grande majorité des personnes peuvent continuer à utiliser Discord exactement comme aujourd’hui, sans qu’on leur demande de confirmer leur âge.

Vous devez être un adulte pour accéder à des expériences soumises à une restriction d’âge, comme des serveurs et des salons restreints, ou pour modifier certains réglages de sécurité.

Quand le modèle d’estimation de l’âge ne suffit pas, Discord maintient un système de vérification explicite : selfie vidéo ou pièce d’identité pour prouver la majorité. Dans ce scénario, les personnes qui ne sont pas vérifiées comme adultes, ou qui sont considérées comme ayant moins de 18 ans, basculent vers une expérience adaptée aux adolescents avec des limitations, dont le blocage d’accès aux serveurs soumis à une restriction d’âge.

Discord détaille aussi les types de signaux mobilisés pour estimer l’âge : informations de compte, données liées à l’appareil et à l’activité, ainsi que des modèles haut niveau observés à travers les communautés de la plateforme. La logique présentée consiste donc à tenter une estimation d’abord, puis à n’utiliser des preuves plus intrusives qu’en cas d’incertitude.

L’approche n’est pas isolée. Plusieurs réseaux sociaux et services utilisent déjà l’IA pour deviner l’âge des utilisateurs, avant ou en parallèle de mécanismes de vérification.

Un précédent piratage qui ne rassure pas

La mise au point intervient dans un climat de frustration : certains utilisateurs ont évoqué un départ de Discord et l’annulation de leur abonnement Nitro, tandis que d’autres ont mis en avant des inquiétudes liées à la confidentialité. Le sujet est d’autant plus sensible qu’un prestataire tiers utilisé l’an dernier pour cette vérification d’âge a été piraté, exposant des informations d’utilisateurs et des cartes d’identité.

Discord indique avoir cessé d’utiliser ce prestataire depuis cet incident. Dans ce contexte, le choix d’un dispositif où le modèle d’estimation de l’âge suffit pour de nombreux comptes vise aussi à réduire le nombre de situations où des justificatifs seraient demandés.