Internet

Discord va vous demander un scan du visage ou votre carte identité

4 min.
9 Fév. 2026 • 17:11
0

Dès le mois prochain, Discord va imposer un contrôle de majorité auprès de ses utilisateurs dans le monde. Il faudra faire un scan du visage ou fournir sa pièce d’identité. La plateforme de messagerie basculera automatiquement tous les comptes vers une expérience bridée « adaptée aux adolescents », sauf justificatif d’âge adulte.

Discord Logo

Cette présomption de minorité généralisée inverse la logique habituelle des réseaux sociaux. Au lieu de croire les utilisateurs sur parole, Discord verrouille par défaut et exige des preuves. La plateforme justifie cette décision par son engagement de longue date envers une expérience plus sûre pour les utilisateurs de plus de 13 ans, mais le timing trahit surtout une réaction aux débâcles de sécurité récentes.

Cette offensive mondiale s’inscrit dans une vague internationale de pression juridique pour des contrôles d’âge renforcés et des mesures de protection renforcées des mineurs. Discord emboîte le pas à d’autres plateformes contraintes par les législateurs, après avoir tenté des approches plus souples qui ont échoué.

Une précédente fuite de données n’inspire pas confiance

Discord avait déjà déployé des contrôles d’âge au Royaume-Uni et en Australie l’an dernier. Des utilisateurs ont découvert comment les contourner via le mode photo du jeu Death Stranding, un détournement que la plateforme a corrigé en une semaine. La messagerie anticipe que les utilisateurs continueront à trouver des méthodes créatives de contournement et assurer corriger autant de bugs que possible.

En automne, une brèche de sécurité a frappé l’un des prestataires tiers gérant les cartes d’identité pour la vérification d’âge. Cette fuite a exposé les données sensibles des utilisateurs ayant soumis leurs documents, amplifiant les craintes sur la fiabilité du système. Discord tente désormais de rassurer avec de nouvelles garanties de confidentialité, mais la crédibilité en prend un coup.

Des restrictions avec écran noir pour les comptes non vérifés

Les comptes non vérifiés ne pourront plus accéder aux espaces réservés aux adultes sur Discord ni s’exprimer dans les salons de conférence de type diffusion en direct. Discord filtrera automatiquement tout contenu détecté comme sensible. Les demandes d’amis provenant d’utilisateurs potentiellement inconnus déclencheront des alertes et les messages privés d’inconnus seront isolés dans une boîte de réception séparée.

Discord Verification Age

Les serveurs interdits aux mineurs déjà rejoints avant la vérification de l’âge seront masqués par un écran noir jusqu’à validation de l’âge adulte. Impossible d’y envoyer des messages ou consulter le contenu sans franchir cette étape. Les messages privés et serveurs non restreints continueront de fonctionner normalement.

Les adultes devront justifier leur majorité via un scan facial ou la soumission d’une pièce d’identité, parfois les deux. Discord propose également un modèle d’inférence d’âge fonctionnant en arrière-plan pour déterminer si un compte appartient à un adulte, sans toujours exiger une vérification active. Certains utilisateurs devront combiner plusieurs méthodes si davantage d’informations sont nécessaires.

La plateforme promet un traitement local des selfies vidéo qui ne quittent jamais l’appareil de l’utilisateur. Les documents d’identité soumis aux prestataires partenaires sont supprimés rapidement, dans la plupart des cas immédiatement après confirmation.

Signaler une erreur dans le texte

