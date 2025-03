Bouygues Telecom arrête l’ADSL et Free prévient les nouveaux abonnés

Bouygues Telecom et Free mettent l’ADSL de côté et misent sur d’autres technologies, dont la fibre. Le premier a stoppé la vente d’offres d’ADSL, tandis que le second prépare le terrain.

Plus d’offres ADSL chez Bouygues Telecom

Sur son site, Bouygues Telecom ne permet plus de s’abonner à une offre ADSL. « Ce logement ne semble malheureusement éligible à aucune offre. Vous pouvez modifier l’adresse pour tester un autre logement, ou bien renseigner vos coordonnées pour être prévenu de l’arrivée de la fibre », indique le site du fournisseur d’accès lorsque l’on entre une adresse qui n’est pas éligible à la fibre. En temps normal, il aurait été possible de s’abonner à une offre ADSL. Mais ce n’est plus le cas.

Cet abandon n’est pas vraiment une surprise en soi. Bruno Duarte, directeur Grand Public et membre du Comité de Direction Générale de Bouygues Telecom, a récemment déclaré que l’opérateur a abandonné le Wi-Fi 5. Il disait que le Wi-Fi 5 était « une techno inventée il y a plus de 10 ans, qui était bien pour l’ADSL ». Mais les usages ont évolué depuis, puisque 80 % des abonnés de Bouygues Telecom ont une offre fibre.

Free indique un message aux nouveaux abonnés

De son côté, Free affiche un message lorsque des personnes tentent de vérifier l’éligibilité de leur ligne. « L’ADSL c’est fini. La fibre c’est par ici ! L’ADSL est définitivement remplacé par la fibre dans votre ville le 27/01/2026. C’est le moment de passer à la Fibre Free ! », indique l’opérateur.

Il faut savoir qu’il y a une extinction progressive du réseau cuivre, géré par Orange, en France. Cela se déroule sous cette forme :

Le lot 1, concernant 164 communes et 256 700 locaux, a vu sa fermeture technique le 31 janvier 2025.

Le lot 2, comprenant 829 communes et 954 000 locaux, sera fermé techniquement le 27 janvier 2026.

Les lots suivants seront progressivement fermés, avec le lot 3 (2 143 communes, 2,5 millions de locaux) le 31 janvier 2027, et ainsi de suite jusqu’au lot 7.

Il est important de noter que la fermeture se fait en deux étapes : d’abord la fermeture commerciale (impossibilité de souscrire à de nouvelles offres ADSL), puis la fermeture technique (arrêt définitif du service). Les fournisseurs d’accès ne commercialiseront plus d’ADSL à partir de 2026. Bouygues Telecom a déjà commencé pour le coup.