Piratage de Bouygues Telecom : vous pouvez vérifier si vous êtes concerné

Bouygues Telecom a fait l’objet d’un gros piratage pendant l’été, au point que les données personnelles de millions de clients ont été volées. Aujourd’hui, il est possible de savoir si vous avez été touché par ce piratage.

Petit rappel des faits. Début août, Bouygues Telecom a reconnu avoir fait l’objet d’un gros piratage, évoquant un vol de données pour 6,4 millions de clients. Dans le détail, les hackers ont pu collecter les coordonnées (noms, prénoms, adresses postales), les données contractuelles, les données d’état civil ou celles de l’entreprise si le client est un professionnel et l’IBAN. L’opérateur a assuré que les auteurs de la cyberattaque n’ont pas pu récupérer les numéros de cartes bancaires et les mots de passe des clients.

Vérifiez si votre compte est inclus dans le piratage de Bouygues Telecom

Aujourd’hui, Have I Been Pwned a été mis à jour avec l’importante base de données en lien avec le piratage de Bouygues Telecom. Le site, qui a une très bonne réputation et n’est pas arnaque, permet de vérifier si vous faites partie des clients qui ont vu leurs données être piratées.

Pour le savoir, il suffit de vous rendre sur haveibeenpwned.com et d’entrer votre adresse e-mail. Validez en appuyant sur « Check » et patientez un instant. Si vous voyez Bouygues Telecom apparaître, alors vos données ont été volées par les pirates. À l’inverse, vous n’avez rien à craindre si le nom de l’opérateur n’apparaît pas.

Il est toutefois possible que vous voyiez d’autres services ou sites apparaître. Cela signifie que votre e-mail a fait partie d’autres piratages plus anciens. Vous pouvez alors vérifier quel type d’information a pu être collecté (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc).