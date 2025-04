Après un piratage, l’opérateur coréen SK Telecom remplace les cartes SIM de 23 millions d’utilisateurs

SK Telecom, le principal opérateur en Corée du Sud, fait face à une fuite de données qui pourrait concerner jusqu’à 23 millions de ses clients. Bien que l’entreprise reste floue quant à l’étendue exacte du piratage, plusieurs annonces ont suggéré que les informations relatives aux cartes SIM de tous ses utilisateurs, voire de ceux des MVNO, ont été exposées.

Un piratage pour SK Telecom

Afin de limiter les conséquences de cette violation, SK Telecom a mis en place un programme de remplacement gratuit des cartes SIM pour ses clients. L’entreprise a annoncé disposer d’un stock initial d’un million de nouvelles SIM et prévoit de sécuriser cinq millions supplémentaires d’ici fin mai. Elle s’engage également à continuer de fournir de nouvelles cartes en fonction de la demande. Pour ceux ayant déjà remplacé leur SIM à leurs frais après le piratage, un remboursement sera effectué.

Toutefois, l’absence d’une estimation précise du nombre de SIM à remplacer soulève des interrogations. Est-ce une mesure pour regagner la confiance du public ou une précaution face à l’incertitude concernant le nombre exact d’utilisateurs affectés ? Il est possible que SK Telecom n’ait pas encore les données nécessaires pour évaluer pleinement l’ampleur de la fuite.

Des excuses publiques et une prise de responsabilité

Le patron de SK Telecom, Yoo Young-sang, a présenté des excuses publiques après la divulgation de l’incident. « Je présente mes sincères excuses aux clients qui ont fait confiance à SK Telecom et à la société pour la grande gêne et l’inquiétude que nous avons causées », a-t-il déclaré. L’entreprise a aussi pris l’engagement de prendre ses responsabilités et de mettre en place des mesures supplémentaires pour assurer un bon suivi après la cyberattaque.

La fuite a été signalée pour la première fois le 19 avril, et après une analyse préliminaire, SK Telecom a alerté l’Agence de sécurité et d’internet de Corée (KISA) dès le 20 avril.