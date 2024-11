Piratage de Molotov : les données de 10,8 millions d’utilisateurs ont été volées

Les cyberattaques continuent en France et cela concerne cette fois Molotov, un service de streaming qui permet de regarder les chaînes de télévision. La fuite de données concerne 10,8 millions d’utilisateurs.

Dans un e-mail envoyé à ses utilisateurs, Molotov indique :

Molotov a été victime d’une intrusion dans ses systèmes d’information : des tiers non autorisés ont pu accéder à certaines informations personnelles, principalement des données de contact et d’identification (adresse email et nom, prénom, date de naissance si renseignés). Aucune donnée bancaire ni aucun mot de passe n’est concerné. Bien que nous ne prévoyons pas d’impact majeur, nous vous conseillons d’être vigilant face à d’éventuels emails suspects ou non sollicités (hameçonnage, spam).

Molotov assure avoir pris « des mesures immédiates pour sécuriser les données affectées » et dire prendre « ce type d’incident très au sérieux », tout en promettant d’avoir « mis en place des contrôles supplémentaires et une surveillance accrue de nos systèmes d’information ». De plus, la plateforme a informé la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de ce piratage, comme l’exige la réglementation.

Les piratages et autres cyberattaques ont été nombreux en France au fil des dernières semaines. Le dernier hack le plus important a été celui de Free. Il a concerné les données personnelles de 19,2 millions de clients, dont 5,11 millions d’IBAN.