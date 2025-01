TikTok annonce une fermeture quasi certaine pour dimanche aux États-Unis, sauf miracle

TikTok annonce que son réseau social fermera ses portes ce dimanche, le 19 janvier 2025, aux États-Unis. Cela fait suite à l’interdiction décidée par une loi. La plateforme pourrait éventuellement rester en ligne si le gouvernement de Joe Biden débloque la situation, mais ce serait surprenant à ce stade.

Dans un communiqué, TikTok indique :

Les déclarations publiées aujourd’hui par la Maison Blanche de Biden et le département de la Justice n’ont pas apporté la clarté et l’assurance nécessaires aux fournisseurs de services qui font partie intégrante du maintien de la disponibilité de TikTok pour plus de 170 millions d’Américains.

À moins que l’administration Biden ne fournisse immédiatement une déclaration définitive pour satisfaire les fournisseurs de services les plus critiques en garantissant la non-application de la loi, TikTok sera malheureusement contraint de fermer ses portes le 19 janvier.