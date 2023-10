La PS5 Slim est officielle : Sony dévoile le prix et les caractéristiques

Sony vient d’annoncer la PlayStation 5 Slim, une nouvelle version de sa PS5 d’origine qui est plus fine et moins lourde. On retrouve toujours un modèle standard et un modèle Digital Edition. Les rumeurs à son sujet étaient donc bonnes.

Présentation de la PS5 Slim

Côté caractéristiques, la PS5 Slim est aussi puissante que la PlayStation 5 existante. En effet, Sony annonce que les mêmes composants sont présents dans la console. Il y a également 1 To de stockage.

La vraie différence est le fait que la nouvelle console a un volume qui a été réduit de 30%. Le poids, quant à lui, a été réduit de 18% à 24% par rapport aux modèles précédents. Tout dépend du choix de la console avec ou sans lecteur de disque.

Sony précise que le boîtier est composé de quatre panneaux distincts, dont la partie supérieure est brillante, tandis que la partie inférieure reste mate.

Un élément notable avec la PS5 Slim est que le lecteur de disque est amovible. Il sera possible de l’acheter séparément pour ceux qui prennent le modèle Digital Edition. Le prix du lecteur de disque en Europe sera de 119,90 euros. En parlant de supplément, Sony fait savoir que le socle pour poser la console de façon verticale est vendu séparément (29,99 euros).

Prix et date de sortie

Sony fait savoir que la PlayStation 5 Slim sera disponible au mois de novembre, d’abord aux États-Unis. La console arrivera dans les mois suivants dans les autres pays, sans plus de précision. La PlayStation 5 Slim (avec lecteur de disque) coûtera 549,99€ et la PS5 Slim Digital Edition (sans lecteur de disque) sera disponible pour 449,99€. Ce sont donc les mêmes tarifs que les consoles actuelles, il n’y a pas de baisse ni de hausse.