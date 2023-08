PS5 Slim : une vidéo dévoile la console de Sony

Une photo et une vidéo de la PlayStation 5 Slim ont fait leur apparition sur Internet. Mais un élément saute aux yeux avec cette PS5 : elle n’est pas si slim que cela…

La vidéo a été publiée par Better Way Electronics, un spécialiste australien de la réparation de PlayStation. Elle montre le boîtier en plastique d’un futur modèle potentiel de la console de Sony. On découvre une protubérance pour le lecteur de disque, une courbe au milieu avec un espace plus petit pour les ventilateurs, deux fentes de chaque côté du boîtier et deux ports USB-C à l’avant au lieu des ports USB-C et USB-A que l’on trouve sur la console actuelle.

Sony a habitué ses joueurs au fil des années à proposer une version Slim de ses PlayStation. Cela signifie que la nouvelle variante est plus compacte que le modèle d’origine. Mais ici, il est difficile de parler d’une PS5 si compacte que cela.

Des rumeurs ont déjà circulé sur la PS5 Slim, avec notamment le fait qu’elle verrait le jour en septembre de cette année. Elle aurait un lecteur de disque détachable. D’ailleurs, le lecteur de disque pourrait être acheté séparément, permettant aux joueurs de le prendre quand bon leur semble.

Il existe actuellement deux versions de la PlayStation 5 : le modèle standard (avec lecteur de disque) à 549€ et le modèle Digital Edition (sans lecteur de disque) à 449€. Quel sera le prix pour la PS5 Slim ? Ironiquement, la fuite vient de… Microsoft. Le groupe a récemment évoqué le tarif de 399,99$, ce qui correspond au tarif de la version Digital Edition aux États-Unis. Ainsi, le prix en France serait logiquement de 449€.